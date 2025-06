Witcher 4 ne zaman çıkıyor? Witcher 4 ilk tanıtım fragmanı

CD Projekt RED uzun süredir sessizliğini koruyan The Witcher serisinin yeni oyunuyla ilgili sonunda net bilgiler paylaştı. Yatırımcılarla gerçekleştirilen son toplantıda şirketin gelecek planları masaya yatırılırken, en çok merak edilen konu olan The Witcher 4'ün çıkış tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu.



Yapılan duyuruya göre yeni Witcher oyunu 2026 yılı içerisinde piyasaya sürülmeyecek. Stüdyo 2027 yılı için olumlu sinyaller verdi.



Yaşanan gelişme serinin hayranlarını heyecanlandırırken serinin yeni oyun için biraz daha beklenmesi gerektiğini de göstermiş oldu. CD Projekt RED geçmişte Cyberpunk 2077'de yaşanan sıkıntıların benzerinin tekrarlanmasını istemiyor. Bu nedenle de geliştirme sürecinin aceleye getirilmeyeceği ve kusursuz bir deneyim sunulacağı açıklandı.



THE WITCHER 4 TANITIM VİDEOSU SES GETİRDİ!



Uzun süredir beklenen The Witcher 4 nihayet ilk kez detaylı bir tanıtımla karşımıza çıktı. State of Unreal etkinliğinde yayınlanan oynanış videosu oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yayınlanan görüntülerde, serinin sevilen karakterlerinden Ciri'nin başrolde olduğu görülüyor.



Oyuncular Ciri'nin karlı bir bölgeden geçerek küçük bir yerleşim yerine giriş yaptığı sahnelerle oyunun atmosferini ilk kez deneyimleme şansı yakaladı.



Tanıtım videosu görsel kalite açısından oldukça iddialı bir seviyede. CD Projekt RED'in yaptığı açıklamaya göre video standart bir PlayStation 5 üzerinde, Ray Tracing açık şekilde ve 60 FPS hızında kaydedildi.

