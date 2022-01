'WinterLeague Convention' toplantısı, Antalya'da başladı

Fraport TAV Antalyaspor'un ev sahipliğinde düzenlenen "WinterLeague Convention" toplantısı başladı.



Belek Turizm Merkezi'ndeki Calista Luxury Resort Otel'in konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, futbol kulüplerinin temsilcileri, antrenörler, oyuncu temsilcileri ve scoutların da aralarında bulunduğu birçok spor profesyoneli katıldı.



Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, yaptığı konuşmada, "WinterLeague Convention"ın gelecekle ilgili yenilikler ve projeler sunan bir organizasyon olduğunu söyledi.



Organizasyonun Türk spor turizmi için not edilmesi gereken bir tarih olduğunu belirten Çetin, "Antalyaspor olarak ev sahibi olmaktan onur duyuyoruz. Dünyanın en güzel şehrine bizleri getiren şey, ortak tutkumuz olan futbol. Futbolu sadece sahada 11'er kişiden oluşan 2 takımın mücadelesi olarak gördüğümüz günler çok uzak. Artık yeni bir sektörün hep beraber paydaşlarıyız. Her birimizin bu sektörün içerisinde daha güçlü yer alabilmek adına önemli sorumlulukları var. Bugün burada olmamızın nedenlerinden birisi de bu." diye konuştu.



Antalya'nın Türkiye ve Avrupa'nın en önemli spor merkezlerinden birisi olduğunu vurgulayan Çetin, kentin doğa güzellikleri, tesis ve konaklama imkanlarıyla futbola kapılarını sonuna kadar açtığını dile getirdi.



Her yıl 1500 civarında takımı ağırlayan Antalya'nın daha önce hiçbir fikir alışverişinde bulunmamış kulüplerin profesyonellerini bir araya getirdiğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:



"Biz de bu şehrin en büyük markası olarak ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Antalyaspor Kulübü Başkanı olarak yöneticilerle birlikte sadece sahada sportif başarıları hedefleyerek göreve gelmedik. Kulübümüzün mali ve idari olarak kısa ve uzun vadeli hedeflerimizle sportif ve ekonomik yapısının daha sağlıklı olması için çaba gösteriyoruz."



Açılış konuşmasının ardından program, moderatörlüğünü Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligleri ve Denetim Müdürü Dr. Erden Or'un yaptığı panelle devam etti.



Organizasyon, 21 Ocak'ta sona erecek.





