Willy Sagnol: 'Kylian Mbappe, Liverpool'da gelişebilir'

Fransa Milli Takımı ve Bayern Münih'in efsane sağ beklerinden Willy Sagnol, PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
"LIVERPOOL'UN MBAPPE İÇİN BÜYÜK ŞANSI VAR"
21 yaşındaki Fransız yıldızın Liverpool'da başarılı olabileceğini söyleyen Sagnol, "Liverpool'un Mbappe transferinde büyük avantajı var, dünyadaki her oyuncu Klopp ile çalışmak istiyor. Mbappe onun emrinde çok fazla gelişebilir. Klopp hücumculardan çok fazla savunma talep ediyor. Mbappe, Klopp gibi bir adamla bunu da öğrenebilir" ifadelerini kullandı.
Kylian Mbappe, PSG formasıyla bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 30 gol - 17 asistlik bir performans sergiledi.
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"LIVERPOOL'UN MBAPPE İÇİN BÜYÜK ŞANSI VAR"
21 yaşındaki Fransız yıldızın Liverpool'da başarılı olabileceğini söyleyen Sagnol, "Liverpool'un Mbappe transferinde büyük avantajı var, dünyadaki her oyuncu Klopp ile çalışmak istiyor. Mbappe onun emrinde çok fazla gelişebilir. Klopp hücumculardan çok fazla savunma talep ediyor. Mbappe, Klopp gibi bir adamla bunu da öğrenebilir" ifadelerini kullandı.
Kylian Mbappe, PSG formasıyla bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 30 gol - 17 asistlik bir performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın