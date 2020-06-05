Willy Sagnol: 'Kylian Mbappe, Liverpool'da gelişebilir'

Fransa Milli Takımı ve Bayern Münih'in efsane sağ beklerinden, PSG'nin yıldız futbolcusugeleceği hakkında açıklamalarda bulundu.21 yaşındaki Fransız yıldızın Liverpool'da başarılı olabileceğini söyleyen Sagnol, "Liverpool'un Mbappe transferinde büyük avantajı var, dünyadaki her oyuncu Klopp ile çalışmak istiyor. Mbappe onun emrinde çok fazla gelişebilir. Klopp hücumculardan çok fazla savunma talep ediyor. Mbappe, Klopp gibi bir adamla bunu da öğrenebilir" ifadelerini kullandı., PSG formasıyla bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 30 gol - 17 asistlik bir performans sergiledi.