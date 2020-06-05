Willy Sagnol: "Kylian Mbappe, Liverpool'da gelişebilir"

Fransız efsane futbolcu Willy Sagnol, Kylian Mbappe hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Willy Sagnol: 'Kylian Mbappe, Liverpool'da gelişebilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2020 14:56
Fransa Milli Takımı ve Bayern Münih'in efsane sağ beklerinden Willy Sagnol, PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"LIVERPOOL'UN MBAPPE İÇİN BÜYÜK ŞANSI VAR"

21 yaşındaki Fransız yıldızın Liverpool'da başarılı olabileceğini söyleyen Sagnol, "Liverpool'un Mbappe transferinde büyük avantajı var, dünyadaki her oyuncu Klopp ile çalışmak istiyor. Mbappe onun emrinde çok fazla gelişebilir. Klopp hücumculardan çok fazla savunma talep ediyor. Mbappe, Klopp gibi bir adamla bunu da öğrenebilir" ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe, PSG formasıyla bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 30 gol - 17 asistlik bir performans sergiledi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için