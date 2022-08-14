West Ham, Szalai için teklif artırdı!

Transferin hareketli takımı Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin Napoli'ye gitmesinin ardından Szalai için de gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Haber; Cumhuriyet, Fotoğraf; AA
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West Ham, Szalai için teklif artırdı!
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14 Ağustos 2022 09:56
Macar stoperi kadrosuna katma konusunda en ısrarcı kulüp West Ham United.

Bir süredir Sarı-Lacivertlilerle temas halinde olan İngiliz ekibinin, henüz Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeline çıkamadığı öğrenildi.

West Ham'ın son teklifi 12 milyon Avro seviyesinde. Sarı-Lacivertlilerin 17-18 milyon Avro bandında bir rakama Macar stoperin ayrılığına onay vereceği gelen bilgiler arasında.

24 yaşındaki futbolcunun menajerinin, West Hamlı yetkililerle sözleşme şartları konusunda görüştüğü kaydedildi.

Fenerbahçe bir yandan Szalai için devreye giren Zenit'in teklifini sunması bekliyor.  

 
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