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Wade: "Takım kursam, merkezde KD yerine Curry olur!"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, bir takım kurma şansına sahip olması durumunda, merkeze Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant yerine Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'yi koymayı tercih edeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, bir takım kurma şansına sahip olması durumunda, merkeze Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant yerine Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'yi koymayı tercih edeceğini söyledi.

Bu sezon MVP ödülünün en büyük iki adayı olarak görülen Curry ve Durant arasında kimin daha iyi oyuncu olduğuna dair tartışmalar, kısa süre önce yoğunlaşmaya başladı.

'The Dan Patrick Show'da yaptığı röportajda Wade, NBA'de bir genel menajer olsaydı Curry ve Durant arasında hangi oyuncuyu seçeceği sorduğunda, şöyle bir yanıt verdi:

"Zor bir soru, Steph diyeceğim. Herhangi birini seçsem hata yapmış olmazdım. Ama sanırım Steph'i seçme sebebim, basketbolda bir nevi devrim yapmış olması. Oyunu değiştirme bazında, Rushmore Dağı'nda yer alan oyunculardan biri. Ben de bu sebeple burada onun adını vereceğim."

Curry sezonda 29.5 sayı, 6.1 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarına sahipken, Durant 28.6 sayı, 7.9 ribaund ve 4.9 asist istatistikleriyle oynuyor.


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