Vakıfbank deprem kredisi nasıl başvurulur? 100.000 TL Vakıfbank 0,99 deprem kredisi başvurusu

''Kredi destek paketlerimiz ile bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruz. Depremden zarar görmüş bireysel nitelikli müşterilerimize özel 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize ise 1 yıla kadar ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketi oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.'' denildi.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faizi ne kadar?

Kredi Miktarı 50.000,00 TL Kredi Tipi İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI (WEB-36 AY) Vade 12 Faiz Oranı %1,91 Taksit Periyodu 1 KKDF %15,00 Ödemesiz Dönem 3 BSMV %10,00 Toplam Ödenecek Tutar 59.185,27 TL Taksit Tutarı 8.067,28 TL Kredi Tahsis Ücreti 250,00 TL Ekspertiz Ücreti 0,00 TL Yıllık Maliyet Oranı* %33,6064

VakıfBank 100.000 TL kredi faizi ne kadar?





Kredi Limitleri Vade Aralığı Faiz oranı (Aylık) 3.000-50.000 TL 03-36 Ay %1.55* 50.001-100.000 TL 03-24 Ay 100.001-125.000 TL 03-12 Ay

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kamu bankaları yazılı yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:Kredi destek limitinin ne kadar olduğu ya da Vakıfbank'ın depremzedelere 100 bin TL destek kredisi vereceğine yönelik bir bilgi bulunmuyor. Bankalar henüz tavan ve taban limitleri belirlemiş değil.Bankalar deprem destek kredisi için 36 aya kadar vade yapacağını duyurmuş, bireysel müşterilerden 6 ay geri ödeme almayacağını belirtmişti. Vakıfbank'ın 100 bin TL destek kredisi vereceği iddiaları olmasa da sizler için Vakıfbank 50 bin TL ihtiyaç kredisi masraflarını hazırladık.Deprem destek kredisi faizleri belli olmadı ancak güncel Vakıfbank kredi faizleri şu şekilde;Deprem felaketinin yaralarını sarmak için ülkemizin daima yanında olmaya devam ediyoruz VakıfBank Finans Grubu olarak deprem bölgesine 21 milyar TL'lik destek sağlıyoruz. Afetzede vatandaşlarımız için sağladığımız yardım ve destek paketlerimizi Milletimizin bilgisine sunuyoruz.VakıfBank Finans Grubu olarak 12 milyar TL nakdi bağışta bulunuyoruz. VakıfBank Finans Grubu olarak acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak için AFAD'a 12 milyar TL nakdi bağış yapma kararı aldık.Kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteliyoruz.Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini, gayrinakdi kredi komisyonlarını, talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimize de gerekli tüm kolaylıkları sağlayacağız. 2023 yılı boyunca bireysel ve ticari kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.250.000 TL'ye kadar olan tarım kredilerini talep olmaksızın 1 yıl süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.Ayrıca, KOBİ ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.Deprem felaketinde hayatını kaybeden bireysel ve şahıs firması müşterilerimizin borçlarını, anapara ve faizleriyle birlikte siliyoruz.Kredi destek paketlerimiz ile bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruz. Depremden zarar görmüş bireysel nitelikli müşterilerimize özel 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize ise 1 yıla kadar ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketi oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.İlk günden itibaren bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımladık.Deprem bölgesindeki şubelerimizden işlem yapacak müşterilerimizden bankacılık işlemlerinden hizmet komisyonu almıyoruz.AFAD ve Türk Kızılayı'na VakıfBank kredi kartı ile yapılan bağışları faizsiz taksitlendiriyoruz. Deprem Bölgesi için ısınma, barınma, akaryakıt, tıbbi malzeme ve gıda yardımları yapıyoruz.Depremin ilk gününden itibaren bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz. VakıfBank Arama Kurtarma Ekibimiz, VAKUR, ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Deprem bölgesindeki talep eden çalışanlarımızı güvenli bölgelerdeki tesislerimize naklettik. Ayrıca çalışanlarımız, yakınları ve afetzedeler için çadır ve konteyner temin ediyoruz.Böylece 12 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 21 milyar TL katkı sağlıyoruz.Halkbank depremden zarar gören bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerine 1 sene ödemesiz, 36 ay vadeye kadar banka kredi destek paketleri oluşturdu.Halkbank'tan deprem kredisi desteğine ilişkin yapılan açıklamada şunlar paylaşıldı:"Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz."Ziraat Bankası, depremden zarar gören müşterilerine kredi desteği vereceğini açıkladı.Ziraat Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada;"Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.