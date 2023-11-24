Uzman öğretmenlik sınav sonuçları 2023: MEB sınav sonuç sorgulama sonuç.meb.gov.tr

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları için beklenen gün geldi. MEB tarafından açıklanan takvime göre sonuçlar bugün erişime açılacak. Sabahın erken saatlerinde adaylar " Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım tarihinde çevrim içi olarak gerçekleşen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonrası değerlendirme işlemi başladı. 5'er seçenekli 100 sorunun sorulduğu söz konusu sınav sonrası netlerini hesaplamaya başlayan adaylar "Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı" duyurusuna odaklandı. Değerlendirme işleminde yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınav sonuçları MEBBİS uzman öğretmenlik sınav sonucu sorgulama ekranından ilan edilecek. MEB takvimine göre uzman öğretmenlik sınav sonuçları bu hafta belli olacak. Peki, uzman öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, MEBBİS uzman öğretmen sınav sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar.Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Kariyer Basamakları Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım günü düzenlendi.Sınavların ardından itiraz süreci olacağından sınav sonuçları aynı gün açıklanmayacak.Adaylar sınav soruları veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının ardından en geç 3 takvim günü içerisinde yapacak.Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre uzman öğretmenlik sınav sonuçları 24 Kasım cuma günü açıklanacak.Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarını sorgulayabilmek için adayların iki alternatif yöntemi bulunacak.Sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden veya odsgm.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sınav sonuç ekranına ulaşacak.Sınav sonuç ekranında adayların uzman öğretmenlik sınavından doğru-yanlış cevapları ve toplam puanı ekranda yer alacak.Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaktır.Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde uzman öğretmen unvanı için; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde başöğretmen unvanı için 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunabilecektir.Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunan ve yüksek lisans eğitimini tamamlayanların söz konusu eğitimleri, tezli/tezsiz ayrımına gidilmeksizin ya da alanında/eğitim bilimleri alanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın geçerli sayılacaktır. Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan, diplomalarında "yüksek lisans mezunu" oldukları belirtilenler ile "Yükseköğretim Kurulunca" yüksek lisans derecesine sahip oldukları belirlenenler, muaf tutulacaktır.Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında, il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edebileceklerdir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından 19 Ekim 2023-01 Kasım 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. İl değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda itirazları kabul edilenlerin listesi, komisyon tutanakları ile birlikte ayrıca Genel Müdürlüğe gönderilecektir. İlgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarında da görebileceklerdir.Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında, ilçe/il millî eğitim müdürlüğü özel öğretim birimlerine itiraz edilebileceklerdir.İtirazlar 19 Ekim 2023-01 Kasım 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. Ayrıca ilgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarından da görebileceklerdir. Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında Bakanlığa gönderilecektir. Ayrıca, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumları ve Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan ve yazılı sınava başvuruda bulunanlardan lisansüstü eğitimlerini 05 Ekim-01 Kasım 2023 tarihleri arasında tamamlayacak olanlar, söz konusu eğitimlerini tamamladıklarına ilişkin belgelerini ibraz etmeleri şartıyla yazılı sınavdan muaf tutulacaklardır.