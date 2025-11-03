Uzak Şehir 36. Bölüm İzle | Uzak Şehir 37. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

Son bölümün ardından dizinin hayranları, hem olayları tekrar izlemek hem de yeni gelişmelere göz atmak için Uzak Şehir 36. bölüm full izle tek parça ve Uzak Şehir son bölüm izle aramalarını yapıyor. Özellikle Kanal D Uzak Şehir dizisi takipçileri, hikayenin önceki bölümünde yaşananları öğrenmek için "Uzak Şehir 35. bölümde neler olmuştu" sorusunu sıkça soruyor. Ayrıca dizinin gelecek bölümüne dair ipuçları veren Uzak Şehir 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ve Uzak Şehir 37. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? soruları da sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.Uzak Şehir her hafta pazartesi günleri yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Yeni bölüm fragmanı Kanal D ekranlarında ve resmi dijital kanallarda yayınlanıyor. Uzak Şehir 37. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...Uzak Şehir dizisinin 36. bölümü yayınlandı. Son bölümde yaşanan sürpriz gelişmeler, karakterlerin kaderini değiştiriyor. Kaçıranlar için Uzak Şehir 36. son bölümü YouTube üzerinden ve Kanal D web sitesi üzerinden izleyebilirsiniz.