Haber Tarihi: 31 Ağustos 2023 11:57 - Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 11:57

Üniversite kayıtları ne zaman 2023 başlıyor, bitiyor? Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

2023 Üniversite kayıtlarının ne zaman, nasıl yapılacağı, 2023 YKS sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar tarafından sorgulanıyor. 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemleri için hangi belgelerin gerekli olduğu merak ediliyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman 2023 başlıyor, bitiyor? Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Üniversite kayıtları ne zaman 2023 başlıyor, bitiyor? Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
Abone Ol
Üniversite kayıtları devam ediyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt işlemleri 28 Ağustos günü başladı. Adaylar işlemlerini ÖSYM tarafından paylaşılan tarihlerde gerçekleştirecek. Peki Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? İşte ayrıntılar... 
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

YKS tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı elde eden adaylar, kayıt işlemlerini 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek.
ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz yıllarda üniversitelere yerleşen adaylar, e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini yapmıştı. Üniversiteli adayları, yerleştikleri üniversitelerin açıklamalarını takip ederek ve ÖSYM'den gelen son duyurulara göre online kayıtlarını yapabilir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.


Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2023-2024 DÖNEMİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
üniversite
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi! Türkiye Transferler Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi!
Midye yemek haram mı? Midye neden haram? Diyanet açıkladı Gündem Midye yemek haram mı? Midye neden haram? Diyanet açıkladı
Trabzonspor Mendy için gün sayıyor Trabzonspor Trabzonspor Mendy için gün sayıyor
AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF sınav sonuçları Gündem AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF sınav sonuçları
Bjelica'dan transfer açıklaması! Transferler Bjelica'dan transfer açıklaması!
Samsunspor'dan transfer için müjde var Samsunspor Samsunspor'dan transfer için müjde var
Üniversite kayıtları ne zaman 2023 başlıyor, bitiyor? Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? Gündem Üniversite kayıtları ne zaman 2023 başlıyor, bitiyor? Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
Yazarlardan Galatasaray yorumları Galatasaray Yazarlardan Galatasaray yorumları
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri 2023 | Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle Gündem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri 2023 | Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan dev teklife ret!
2
Fenerbahçe'de Morelos transferinin detayları ortaya çıktı!
3
Galatasaray, Eyüp Aydın'la anlaştı
4
Fenerbahçe'den Danilo hamlesi!
5
Berkan Kutlu, imza için İtalya'ya gitti
6
Twente - Fenerbahçe: Muhtemel 11
7
Emin Bayram'a Belçika'dan teklif!

SON HABERLER

yukarı ok