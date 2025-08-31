Union Saint Gilloise, Anderlecht'i rahat geçti

Belçika Ligi'nin 6.haftasında, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Union Saint Gilloise, evinde Anderlecht'i ağırladı.



Joseph Marien Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Union SG 1-0 kazandı.



Union Saint Gilloise'in galibiyet gollerini 4. dakikada Raul Florucs(p) ve 90. dakikada Promise David kaydetti.



Anderlecht'te Salibu 81. dakikada, Angulo ise 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Anderlecht mücadeleyi 9 kişi tamamladı.



Bu sonuçla USG, puanını 14'e çıkarırken , Anderlecht ise 9 puanda kaldı.



Belçika Ligi'nin 6. haftasında Union SG, Dender deplasmanına gidecek. Anderlecht ise evinde Genk'i konuk edecek.







