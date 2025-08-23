Almanya Bundesliga'nın 1. hafta maçında Union Berlin, Stuttgart'ı konuk etti.
Alten Försterei Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Union Berlin'e galibiyeti getiren golleri 18 ve 45+4'te Ilyas Ansah kaydetti. Stuttgart'ın tek golünü ise 86. dakikada Tiago Tomas attı.
Union Berlin'in Galatasaray'dan transferi Derrick Köhn, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 67. dakikada Robert Skov'un yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Union Berlin, lige 3 puanla başladı. Stuttgart, puan alamadı.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Union Berlin, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Stuttgart, M'Gladbach'ı ağırlayacak.
Union Berlin, lige üç puanla başladı!
Almanya Bundesliga'nın 1. hafta maçında Union Berlin, sahasında Stuttgart'ı 2-1 mağlup etti.
