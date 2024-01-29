Union Berlin'de Nenad Bjelica kararı!

Leroy Sane ile yaşadığı münakaşa sonucu 3 maç ceza alan Union Berlin teknik direktörü Nenad Bjelica'nın takımdaki geleceği tartışılıyordu. Union Berlin, tecrübeli teknik adam Nenad Bjelica hakkında kararını verdi.
Sky Sport'un haberine göre; Bundesliga ekibi Union Berlin, Nenad Bjelica ile yola devam etme kararı aldı.
Hırvat teknik adamın Çarşamba günü gerçekleşecek antrenmanda takımının başında olacağı, Bjelica'nın 3 maçlık cezasının bitmesinin ardından da takımıyla sahada olacağı ifade edildi.
SANE'YE TOKAT ATTI
Trabzonspor'dan ayrılıp Union Berlin'e imza atan Bjelica, Bayern Münih karşılaşmasında Alman futbolcu Leroy Sane'ye tokat atmış ve kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
Almanya Futbol Federasyonu, tecrübeli teknik adama 3 maç ceza verdi.
Sky Sport'un haberine göre; Bundesliga ekibi Union Berlin, Nenad Bjelica ile yola devam etme kararı aldı.
Hırvat teknik adamın Çarşamba günü gerçekleşecek antrenmanda takımının başında olacağı, Bjelica'nın 3 maçlık cezasının bitmesinin ardından da takımıyla sahada olacağı ifade edildi.
SANE'YE TOKAT ATTI
Trabzonspor'dan ayrılıp Union Berlin'e imza atan Bjelica, Bayern Münih karşılaşmasında Alman futbolcu Leroy Sane'ye tokat atmış ve kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
Almanya Futbol Federasyonu, tecrübeli teknik adama 3 maç ceza verdi.