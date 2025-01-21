Haber Tarihi: 21 Ocak 2025 14:37 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 14:37

Ümit Özdağ Tutuklandı mı? Son Dakika Gelişmeleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Özdağ, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Haçlı seferlerinin Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapmadığını, yakın dönemde Ateist oranının yüzde 16 olduğunu" ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti. Bu sözler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Özdağ, Ankara'da gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi. Peki, Ümit Özdağ tutuklandı mı?

Ümit Özdağ Tutuklandı mı? Son Dakika Gelişmeleri
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Ümit Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Özdağ'ın dosyası, terör savcılığına teslim edildi ve gizlilik kararı alındı.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunun yanı sıra "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu da eklendi. Soruşturma kapsamında Özdağ'ın sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları da inceleniyor.

PARTİLİLER VE SİYASİ TEPKİLER
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından Zafer Partisi üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Partililer, ellerinde Türk bayraklarıyla Özdağ'ın serbest bırakılmasını talep etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarla, Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

ÜMİT ÖZDAĞ TUTUKLANDI MI?
Ümit Özdağ'ın tutuklanıp tutuklanmadığı henüz netlik kazanmadı. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol veya tutuklama kararı çıkabileceği belirtiliyor. Zafer Partisi yetkilileri, dosyanın terör savcılığında olduğunu ve gizlilik kararı alındığını açıkladı.
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