Ümit Özdağ Tutuklandı mı? Son Dakika Gelişmeleri

Ümit Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Özdağ'ın dosyası, terör savcılığına teslim edildi ve gizlilik kararı alındı.



SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunun yanı sıra "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu da eklendi. Soruşturma kapsamında Özdağ'ın sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları da inceleniyor.



PARTİLİLER VE SİYASİ TEPKİLER

Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından Zafer Partisi üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Partililer, ellerinde Türk bayraklarıyla Özdağ'ın serbest bırakılmasını talep etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarla, Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.



ÜMİT ÖZDAĞ TUTUKLANDI MI?

Ümit Özdağ'ın tutuklanıp tutuklanmadığı henüz netlik kazanmadı. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol veya tutuklama kararı çıkabileceği belirtiliyor. Zafer Partisi yetkilileri, dosyanın terör savcılığında olduğunu ve gizlilik kararı alındığını açıkladı.

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