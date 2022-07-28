Ukrayna'dan Fenerbahçe için flaş açıklama

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynadığı maçta yapılan Vladimir Putin tezahüratlarının ardından Ukrayna cephesinden açıklamalar geldi.



Dinamo Kiev, 57. dakikada Vitaliy Buyalskyi'nin golüyle öne geçti. Buyalskyi, Fenerbahçe tribünlerinin önünde yaptığı sevinçten ötürü hakem Massimiliano Irrati'den sarı kart gördü. Fenerbahçe kale arkasındaki tribünlerden "Vladimir Putin" tezahüratları yükseldi. Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu da Vladimir Putin tezahüratı nedeniyle basın toplantısını protesto etti.



UKRAYNA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!



Ukrayna Dışişleri Sözcüsü Oleg Nikolenko yaptığı açıklamada "Ukrayna, Vladimir Putin'i Türk futbol sahasında 2-1 skoru ile devirdi. Türkiye'de darbe yediler, Ukrayna'da da darbe yerler. Türk taraftarlarına kazananın tarafında durmaya tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise "Futbol adil bir oyun. Dinamo Kiev daha güçlüydü. Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür. Bunu asla anlamayacağız. Dost Türkiye halkına Ukrayna'ya desteği ve taraftarların uygunsuz eylemlerine tepkileri için minnettarım." paylaşımını yaptı.



"ÖZÜR DİLEMELERİNİ UMUYORUM"



Öte yandan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) ve Dünya Kırım Tatar Kongresi (DQTK) Başkanı Refat Çubarov, sosyal medya üzerinden konuya dair yaptığı açıklamada, "Dil, kültür, inançtan bana yakın bir ülkenin vatandaşları tarafından yapılan utanmazlıktan dolayı üzerimde ağır utanç yükü hissediyorum. Türklerin, Ukraynalılara duyduğu ve 24 Şubat 2022'tan sonra önemli ölçüde artan saygıyı ve sempatisini biliyorum. Fenerbahçe Futbol Kulübü yönetiminin ve taraftar örgütlerinin, Şubat 2014'ten beri Rus saldırganlığına karşı koyan Ukraynalıların duygularını inceltilmesi için özür dileyeceklerinin umuyorum." ifadelerine yer verdi.







