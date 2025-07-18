Haber Tarihi: 18 Temmuz 2025 15:37 - Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2025 15:37

Ufuk Bayır kimdir? (Adıyaman Belediyesi Başkan Vekilli)

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'li Meclis Üyesi Ufuk Bayır, başkan vekili seçildi.

Ufuk Bayır kimdir? (Adıyaman Belediyesi Başkan Vekilli)
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Belediye Meclisi, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

22 OYLA BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Toplantıda, başkan vekili olarak AK Parti Grubu Ekrem Gürcan Çadır'ı, CHP Grubu ise Ufuk Bayır'ı aday gösterdi. Gizli oylamayla yapılan seçimde Çadır 9 oy alırken, 22 oy alan Bayır, Adıyaman Belediyesi Başkan Vekilliği görevine seçildi.

TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

Bayır, yaptığı konuşmada kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür ederek şunları kaydetti: "Belediye Meclisimiz, demokratik teamüller çerçevesinde yeni bir başkan vekili seçti. Öncelikle, bu sürecin Adıyaman halkının iradesine saygı temelinde sonuçlanması için bir bütün olarak hareket eden CHP Belediye Meclisi Grubumuza, ayrıca destek veren diğer siyasi partilerin meclis üyelerine de teşekkür ediyorum."
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