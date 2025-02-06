Haber Tarihi: 06 Şubat 2025 12:21 - Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 12:21

Uçak seferleri iptal mi? 6 Şubat 2025 Pegasus-THY-Ajet

Son dakika... Uçuşlar iptal mi? THY - Pegasus iptal edilen uçak seferler listesi, İstanbul'u etkisi altına alan lodosun ardından araştırılmaya başlandı. 6 Şubat 2025 olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri İDO ve Bursa Deniz Otobüsleri BUDO seferleri iptal edilirken gözler THY ve Pegasus'tan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 6 Şubat 2025 THY-Pegasus iptal olan uçak seferleri listesi sorgulama ekranı...

Uçak seferleri iptal mi? 6 Şubat 2025 Pegasus-THY-Ajet
Abone Ol
Olumsuz hava koşulları, deniz yolu ulaşımını sekteye uğratırken gözler hava yolu ulaşımındaki son duruma çevrildi. İstanbul'da etkili olan lodosun ilerleyen saatlerde şiddetini artırması beklenirken THY-Pegasus iptal edilen uçak seferleri araştırmaları da hız kazandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanında sefer iptalleri olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 6 Şubat 2025 iptal olan seferler listesi...

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda seyrelme gerçekleşti.

Yapılan açıklamada, " Meteorolojik koşullar nedeniyle 06.02.2025 tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20'si ve 07.02.2025 tarihindeki uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." ifadeleri yer aldı.

UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?
İstanbul'daki hava şartları ve kar yağışı nedeniyle Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

Toplantıda alınan karara göre, İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nın, dün için yüzde 5'e kadar (yaklaşık 50 sefer), bugün için ise ise yüzde 10'a kadar (yaklaşık 100 sefer) uçuş iptaline karar verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise dün yüzde 10 sefer iptalinin yeterli olduğu, bugün için ise yüzde 10 iptal oranına ilave olarak yüzde 20 sefer iptali daha yapılmasına, Cuma günü için ise yüzde 10 sefer iptali yapılacak.

Ajet'in dün 21, bugün 61 ve Cuma günü 22 seferi iptal edilirken, Pegasus'un ise dün 43, bugün 123 ve Cuma günü 44 seferi iptal edildi.

AJET UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Ajet'in dün 21, bugün 61 ve Cuma günü 22 seferi iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 5 Şubat, 6 Şubat ve 7 Şubat tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir" denildi.

 THY İPTAL UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nda dün yüzde 5'e kadar yani yaklaşık 50 sefer, bugün için ise ise yüzde 10'a kadar (yaklaşık 100 sefer) uçuş iptaline karar verildi.

THY uçak iptallerini aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Bodrum FK'ya kupada moral Bodrumspor Bodrum FK'ya kupada moral
Aliağa FK'da golcü Berke ameliyat edildi TFF 3. Lig Aliağa FK'da golcü Berke ameliyat edildi
Ayağının tozuyla Eyüpspor'a gitmeye hazırlanıyor! Fenerbahçe Ayağının tozuyla Eyüpspor'a gitmeye hazırlanıyor!
1. Lig'de 23. hafta mücadelesi başlayacak Spor Toto 1. Lig 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi başlayacak
Volkan Demirel'den 6 Şubat için duygulandıran paylaşım Fenerbahçe Volkan Demirel'den 6 Şubat için duygulandıran paylaşım
Selçuk Dereli: 'Yabancı VAR hakemleri skandal işler yapıyor' Trendyol Süper Lig Selçuk Dereli: "Yabancı VAR hakemleri skandal işler yapıyor"
Neymar, Santos formasıyla sahalara geri döndü Dünya Futbolu Neymar, Santos formasıyla sahalara geri döndü
Bianca Censori kimdir? Gündem Bianca Censori kimdir?
Uçak seferleri iptal mi? 6 Şubat 2025 Pegasus-THY-Ajet Gündem Uçak seferleri iptal mi? 6 Şubat 2025 Pegasus-THY-Ajet
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray açıklamaya hazırlanıyor: Carlos Cuesta
2
Boluspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
3
Galatasaray'dan resmi teklif: Juanlu Sanchez
4
Fenerbahçe'de sakatların durumu belli oldu
5
Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı
6
Trabzonspor anlaştı: Mustafa Eskihellaç
7
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder belirsizliği sürüyor!

SON HABERLER