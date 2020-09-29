Tuttur.com: Lazio - Atalanta

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İtalya Serie A'da haftanın maçında Lazio ile Atalanta karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Cagliari'yi deplasmanda 2-0 yenen Lazio'da Felipe Caicedo'nun sakatlı bulunuyor ve Atalanta karşısında da forma giyemeyecek. Caicedo'nun yanı sıra Vedat da bu maçta oynayamayacak.Atalanta ise sezona Torino galibiyetiyle başladı ve geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Lazio maçından önce Muriel'in hafif sakatlığı bulunuyordu ancak teknik direktör Gasperini, Muriel'in Lazio karşısında forma giyebilecek durumda olduğunu açıkladı.- İki takım arasında oynanan son 10 maçın 8'inde karşılıklı goller oldu- Atalanta, Lazio ile deplasmanda oynadığı son 4 deplasman maçında da gol atmayı başardı:- Lazio, Atalanta ile oynadığı son 10 maçın 8'inde rakip filelere 1'den fazla gol atmayı başardı.: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas, Luis Alberto, Marusic; Immobile, CorreaSportiello; Toloi, Palomino, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata