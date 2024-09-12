Türksat 6A uzaya fırlatıldı mı?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, uzaya fırlatıldı. Fırlatmanın 67. dakikasında uydudan ilk sinyal alındı.

Türk mühendisleri tarafından yerli imkanlar ile üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan 02.30'da SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Türkiye saatiyle 02.30'da Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle Fırlatma Kompleksi 40'tan uzaya gönderildi.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç kez ertelenen fırlatma operasyonu gecikmeli yapıldı



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, CTECH Genel Müdürü Cüneyd Fırat ve beraberlerindeki bürokratlar, uydunun fırlatılışını Cape Canaveral Üssü'ndeki fırlatma merkezinde izledi. Türksat 6A'nın fırlatılması öncesinde Türksat Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen program ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek'in katılımıyla gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı'nda düzenlenen fırlatma törenine bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülkemiz ve milletimiz açısından yeni bir gurur vesilesine daha hep beraber şahitlik ediyoruz. Yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı az önce uzaya fırlattık. Ülkemizin uzaydaki istikbali için büyük önem taşıyan 6A projesindeki alt sistemlerin uydu yer istasyonu ve yazılımların yüzde 81'den fazlasını milli imkanlarla Türkiye olarak kendimiz ürettik. 2.5 sene önce uzaya fırlattığımız 5B uydumuzda olduğu gibi 6A da SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik" dedi.

Erdoğan, Türksat 6A ile uydu üretiminde yeni safhaya geçtiklerini ifade ederek, "Yerli, milli haberleşme uydumuz 6A mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi artıracaktır. Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türkiye haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek." dedi.