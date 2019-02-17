Turkcell'li atletlerden 4 şampiyonluk

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nı 4'ü altın 11 madalya ile tamamladı. İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda 4 sporcu da Türkiye rekoru kırdı.
17 Şubat 2019 15:22
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı. Milli sporcular 4 de Balkan şampiyonluğu elde etti. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı sporcular 4 de Türkiye rekoru kırdı.

İlk kez 20 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkeklerde Mikdat Sevler, kadınlarda da Şevval Ayaz, 60 metre engelli yarışlarında altın madalyaya uzandı. Son şampiyon Emre Zafer Barnes'in 60 metre erkeklerde unvanını koruduğu şampiyonada Türkiye'nin diğer birinciliği de 400 metre erkeklerde Yavuz Can'dan geldi.

14 yıllık rekoru kırdı

Şevval, 8.21'le 14 yıllık Türkiye U20 rekorunu ele geçirdi. Diğer rekorlar Mikdat Sevler, yüksek atlamada Alperen Acet ve 60 metre kadınlarda Mizgin Ay'dan geldi. Türkiye'nin 7. Kez ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada madalya kazanan sporcularımız şu şekilde:

ALTIN:

Sevval Ayaz                 Kadınlar 60 metre Engelli

Mikdat Sevler             Erkekler 60 metre Engelli

Emre Zafer Barnes      Erkekler 60 metre

Yavuz Can                   Erkekler 400 metre

GÜMÜŞ:

Buse Arıkazan             Kadınlar Sırıkla Atlama

Alperen Acet               Erkekler Yüksek Atlama

Türkiye                        4x400 metre Bayrak

BRONZ:

Burcu Subatan            Kadınlar 1500 metre

Emel Dereli                 Kadınlar Gülle Atma

Salih Teksöz                Erkekler 800 metre

Can Özüpek                Erkekler Üç Adım Atlama

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