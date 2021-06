Türk at yarışçılığı derbi için geri sayıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen "Türk at yarışçılığının derbisi" Gazi Koşusu'nun 95'incisi için geri sayım başladı.



Veliefendi Hipodromu'nda 26 Haziran Cumartesi gerçekleştirilecek 95. Gazi Koşusu için hazırlıklar bitme noktasına geldi. Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önlemlerini alırken, at yarışlarının en büyük organizasyonunda birincilik hedefi için çim piste çıkacak jokeyler, bir yandan yoğun antrenman programlarını sürdürürken, diğer yandan yarış saatini beklemeye koyuldu.



Yılın en önemli randevusunda 2400 metre mesafede koşulacak yarış için 22'si asıl ve 2'si yedek 24 safkanın kaydı yapıldı. Belirli şartları taşıyan 3 yaşındaki atların koştuğu ve her atın hayatları boyunca bir kez katılabildiği Türk atçılığının en prestijli koşusunun klasiği haline gelen "şıklık yarışı" çevrim içi platformlar aracılığıyla takip edilecek.



Jokeylerin ve at yarışı meraklılarının bir yıldır merakla beklediği randevuda bu yılki birincilik ödülü 2 milyon 100 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 840 bin lira, üçüncüye 420 bin lira, dördüncüye 210 bin lira, beşinciye 105 bin lira yarış ikramiyesi dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi ise birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 3 milyon 134 bin 100 lira ikramiye kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutar yetiştiricilik primi ile 3 milyon 737 bin 850 liraya ulaşacak.



Gazi Koşusu bu yıl da seyircisiz yapılacak



TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Koşusu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli spor organizasyonlarından birisi olduğunu söyledi.



1927'den beri gerçekleşen organizasyonun atçılık camiası için öneminin fazla olduğunu belirten Özbelge, her Gazi Koşusu sonrası yeni bir Gazi Koşusu heyecanının başladığını ifade etti.



TJK'nın organizasyonu mükemmel yapmak için yarıştan yaklaşık 2 ay önce hazırlıkları planlamaya ve uygulamaya başladığını anlatan Özbelge, yarışta 3'ü yaşlı safkan İngiliz tayı olmak üzere 22 atın yarışacağına vurgu yaptı.



Gazi Koşusu günlerinin atçılığın festivali ve bayramı olduğunu vurgulayan Özbelge, "Gazi Koşusu günleri çok yoğun ve coşkulu bir şekilde kutlanır. Kalabalıklar olur hipodromlarda, festival havasında geçer. Maalesef pandemiden dolayı iki seneden beri seyirci alamıyoruz hipodromlara. Türkiye'nin genel şartlarında salgınla ilgili çok düzelmeler görülse de henüz daha seyirciye açamadık hipodromlarımızı. Bu sene de pandemi dolayısıyla seyircisiz icra etmek durumunda kalacağız Gazi Koşusu'nu." dedi.



At yarışlarının bir temaşa sporu olduğunun altını çizen Özbelge, yarışseverlerle birlikte olmayı çok istediklerine ve bu sebeple seyirci eksikliğini hissettiklerine dikkati çekti.



Ahmet Özbelge, Gazi Koşusu'nda toplamda 5,5 milyon lira civarında ödül dağıtılacağına değinerek, atçıların bu yarışı koşmak için büyük fedakarlıklar yaptığını, kazanmaktan ziyade katılmanın, bu heyecanı yaşayabilmenin önemli olduğunu dile getirdi.



Kendisinin de birçok ata sahip olduğunu ancak Gazi Koşusu'nda koşabilecek atının bulunmadığını vurgulayan Özbelge, "İnsanlar bu yarışa katılabilmek için aslında daha kısrakları gebeyken hayal kurmaya başlıyorlar. Doğunca başka bir hayal kuruyorlar, biraz büyüyünce başka bir hayal kuruyorlar. Bütün atçılar, bütün yetiştiriciler en çok Gazi Koşusu'nun hayalini kurarlar. Burada çok insan vardır ki Gazi Koşusu'nu kazansın ama ikramiyeyi almasın. Çünkü Gazi başka bir şey, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder'in anısına düzenlenen bu yarışı kazanmak her at sahibi için büyük bir gurur ve onur." diye konuştu.



Cumhuriyet'in ilk yıllarında seyirci ortalamasının düşük olduğunu ancak 1950 senesinde TJK'nın kurulması ve bu vesileyle atçılığa ilginin artmasıyla beraber seyirci sayısında artış gözlendiğini belirten Özbelge, "1970 senesinde bile İstanbul'da Gazi Koşusu öncesinde defileler yapılırdı. Böyle güzel ek aktiviteler sağlanırdı. O zamanlar insanların muazzam bir katılımı olurdu. Seyirci sayısı 30 binleri bulduğumuz zamanlar olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.



TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, istihdama, tarıma ve endüstriye katkı sağladığını ifade ettiği TJK'nın bacasız bir sanayi olduğunu, 200-250 bin kişinin buradan geçimini sağladığını sözlerine ekledi.



- 19 yıldır Gazi Kupası'nın hayalini kuruyor, kilo vermek için 6 kat elbiseyle idman yapıyor



Jokey Özcan Yıldırım, koşuya daha önce 15 kez katıldığını, son yıllarda ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük elde ettiğini söyledi.



2002 yılından beri her jokey gibi Gazi Koşusu Kupası'nın hayalini kurduğunu belirten Yıldırım, yarışı kazanmak istediğini ancak heyecandan daha çok yarışa özlem duyduğunu ifade etti.



Yarış için kilo fazlası bulunan ve kilo vermek için idmanını içerisinde sauna eşofmanı da bulunan 6 kat giysiyle sürdüren Yıldırım, bu yıl bineceği geçmişi başarılarla dolu "İllüzyon" adlı dişi safkanın yarışın en güçlü adaylarından olduğuna dikkati çekti.



Jokey Gökhan Gökçe de Gazi Koşusu'nun Türk atçılığının derbisi olduğunu, her at sahibinin ve jokeyin hayalindeki yarış olduğunu dile getirdi.



Her yıl bir Gazi Koşusu'nun bitip öteki Gazi Koşusu'nun hayalinin başladığını anlatan Gökçe, bu sene Villager Song isimli safkan ile yarışa katılacağını belirtti.



Gazi Koşusu'nun heyecanı farklı olduğu için dinç kalmaya gayret gösterdiğini kaydeden Gökçe, "2007'den beri at biniyorum. İki tane ikinciliğim var Gazi'de, bir de dördüncü olduğum yarış var. Yaklaştık potaya ama bir türlü nasip olmadı, inşallah bu sene olur. Atımıza güveniyoruz, sıçrama yapan formda bir at." dedi.