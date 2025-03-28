Haber Tarihi: 28 Mart 2025 16:46 - Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 16:46

Tüpraş temettü ne zaman hesaba geçer? 2025

Tüpraş temettü dağıtım tarihi belli oldu. Yatırımcılar, TUPRS 2025 yılı temettü tarihini merak ediyordu. Yönetim toplantısı sonrasında alınan karar KAP ile duyuruldu. Peki, Tüpraş temettü ne zaman hesaba geçer?

Tüpraş temettü ne zaman hesaba geçer? 2025
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Mart ayının son haftası TUPRS temettü ödeme tarihleri konuşulmaya başlandı. Tüpraş temettü ne zaman hesaba geçer? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Tüpraş, hissedarlarına temettü müjdesi verdi. Yönetim kurulu toplantısında, 2024 mali yılı kâr payının dağıtılmasına karar veren Tüpraş (TUPRS), yatırımcılarını sevindirdi. Gözler şimdi 2025 temettü ödeme tarihine çevrildi; yatırımcılar bu tarihi öğrenmek için sabırsızlanıyor. Enerji sektörünün devlerinden Tüpraş, finansal bilançosunu açıklarken 2025 temettü planlarını da paylaştı. Peki, TUPRS 2025 temettüsü ne zaman yatacak? Tüpraş temettüsü hesaplara ne zaman geçecek?

Tüpraş temettü ne zaman hesaba geçer? 

Tüpraş temettü ödemesinin ilk taksiti 28 Mart'ta 6,61 TL olarak ödenecek. Tüpraş'ın dağıtacağı temettüden faydalanmak için, hak kullanım tarihinden bir gün önce hisseye sahip olmak yeterli olacak. Nakit temettüler, hak kullanım tarihinden 2 işlem günü sonra otomatik olarak borsa hesabı olarak kullanılan hesaplara aktarılacak. Buna göre TUPRS 1. temettü ödemesi 3 Nisan 2025'te hesaba geçecek.



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