Dünyaca ünlü rap sanatçısı Travis Scott, Türkiye'ye gelmesi ve konser vermeye hazırlanıyor. Geçmişte birçok ünlü rap sanatçısını ağırlayan Türkiye'deki hayranları tarafından uzun zamandır beklenen Scott, Haziran ayında konser verecek. Peki, Travis Scott Türkiye'ye gelecek mi? Travis Scott İstanbul konser bileti satışa çıktı mı?Son dönemde yurtdışından birçok ünlü rap sanatçısını ağırlayan Türkiye, şimdi de bir diğer büyük ismi konuk edecek gibi görünüyor. Organizatör Uğur Koç'un geçen yıl düzenlediği ROCA Music Festivali'nde NLE Choppa, Swae Lee, Sheck Wes ve 6ix9ine gibi isimleri ağırlamasının ardından, şimdi sıra ünlü rap sanatçısı Travis Scott'ı ağırlamaya geldi.Uğur Koç'un son haberine göre, Travis Scott 9 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda (Beşiktaş Park) sahne alacak. Bu duyuru, Türkiye'de uzun süredir beklenen bir gelişme olarak öne çıkıyor, zira Scott'ın hayranları bu haberi heyecanla karşıladı.Uğur Koç'un daha önceki organizasyonlarından elde ettiği başarı göz önüne alındığında, Travis Scott'ın Türkiye'ye gelmesiyle düzenlenecek konserin büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor. Ancak, bu haberi doğrulayan resmi bir açıklama olup olmadığı ve konserin nasıl bir atmosferde geçeceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır. Travis Scott hayranları, gelişmeleri heyecanla takip ediyor.Travis Scott, asıl adıyla Jacques Webster II, Amerikalı bir rapçi, şarkıcı, söz yazarı ve prodüktördür. 30 Nisan 1992 tarihinde Houston, Teksas'ta doğan Scott, müzik kariyerine 2012 yılında başlamıştır.Travis Scott, müzik dünyasına adını duyurduğu mixtape'leri ve albümleriyle tanınır. İlk önemli çıkışını "Days Before Rodeo" ve "Birds in the Trap Sing McKnight" adlı mixtape'leriyle yapmıştır. Ancak, geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan büyük çıkışını 2015 yılında yayımlanan "Rodeo" isimli stüdyo albümüyle gerçekleştirmiştir. Albüm, müzik eleştirmenlerinden olumlu eleştiriler almış ve ticari başarı elde etmiştir.Travis Scott, 2018'de çıkardığı "Astroworld" albümü ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Albüm, Billboard 200 listesinde bir numaraya yükselmiş ve Grammy Ödülleri'nde adaylık elde etmiştir. "Astroworld" albümünden çıkan single'lar, müzik listelerinde üst sıralarda yer almış ve geniş bir dinleyici kitlesi tarafından beğeni kazanmıştır.Ayrıca müzik kariyerinin yanı sıra, Travis Scott birçok marka ile iş birlikleri yapmış ve modaya olan ilgisiyle de dikkat çekmiştir. Aynı zamanda sahne performanslarıyla ünlüdür ve konserlerinde enerjik sahne şovlarıyla bilinir.