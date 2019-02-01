Transferin son gününde soluk kesen üç transfer

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Bir hakkın olsa hangisini alırsın?



•Victor Moses

•Shinji Kagawa

•Mbaye Diagne

•Robinho pic.twitter.com/3Rm91bhOyC



— Sporx (@sporx) 31 Ocak 2019

Son yılların en heyecanlı ara transfer dönemi üç bomba ile patladı... Forvet hattına Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou takviyesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Galatasaray bir de stoper transferi yaptı.Sarı-Kırmızılılar, Standard Liege formasını giyen Christian Luyindama'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Kongolu yıldızın sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. Christian Luyindama görev verilmesi halinde yarın Alanya deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.Ara transferin en hızlı takımlarından Fenerbahçe de aradığı 10 numarayı İtalya'da buldu. Sarı- Lacivertliler; Sadık, Moses, Serdar Aziz ve Tolgay'ın ardından Empoli'de oynayan Miha Zajc'ı da bitirdi24 yaşındaki Sloven yıldız 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Empoli'ye kiralık oynayan Salih Uçan'ın bonservisiyle beraber 3 milyon Euro daha ödenecek. Zajc bu sezon İtalya Ligi'nde 3 gole imzasını attı.Beşiktaş da son gün boş durmadı... Siyah- Beyazlılar, Şenol Güneş'in "Transfer yapmayacağız" açıklamasına rağmen Dortmund'un 10 numarası Shinji Kagawa'yı satın alma opsiyonuyla 5 aylığına kiraladı.