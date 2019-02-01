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Transferin son gününde soluk kesen üç transfer

Diagne ve Mitroglou ile forvet hattını güçlendiren Galatasaray, defansa da Luyindama takviyesini yaptı. Fenerbahçe ise Sloven 10 numara Miha Zajc'ı kadroya kattı. Beşiktaş da Japon Kagawa'ya imza attırdı. Taraftarlar şimdiden bu üç önemli yıldızı canlı olarak izlemek için heyecanlanmaya başladı

Transferin son gününde soluk kesen üç transfer
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01 Şubat 2019 10:13
Son yılların en heyecanlı ara transfer dönemi üç bomba ile patladı... Forvet hattına Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou takviyesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Galatasaray bir de stoper transferi yaptı.

Sarı-Kırmızılılar, Standard Liege formasını giyen Christian Luyindama'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Kongolu yıldızın sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. Christian Luyindama görev verilmesi halinde yarın Alanya deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.

ARANAN 10 NUMARA BULUNDU
Ara transferin en hızlı takımlarından Fenerbahçe de aradığı 10 numarayı İtalya'da buldu. Sarı- Lacivertliler; Sadık, Moses, Serdar Aziz ve Tolgay'ın ardından Empoli'de oynayan Miha Zajc'ı da bitirdi



SALİH UÇAN'IN TAPUSU VERİLDİ
24 yaşındaki Sloven yıldız 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Empoli'ye kiralık oynayan Salih Uçan'ın bonservisiyle beraber 3 milyon Euro daha ödenecek. Zajc bu sezon İtalya Ligi'nde 3 gole imzasını attı.

"TRANSFER YOK" DENDİ AMA...
Beşiktaş da son gün boş durmadı... Siyah- Beyazlılar, Şenol Güneş'in "Transfer yapmayacağız" açıklamasına rağmen Dortmund'un 10 numarası Shinji Kagawa'yı satın alma opsiyonuyla 5 aylığına kiraladı.

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