Transfer yasağı nedeniyle devre arasında oyuncu alamayacak olan Kayserispor'da, Stephan Badji'ye Trabzonspor talip oldu. Ancak Sarı-Kırmızılılar, başarılı orta sahayı kesinlikle satmayı planlamıyor.Başkan Erol Bedir sezon sonunu işaret ederken, "Şu an için hiçbir oyuncumuzu gönderemeyiz. Teklifiniz ciddi ise yazın görüşürüz" mesajını gönderdi. Badji'nin yanı sıra Deniz Türüç'e de vize çıkmadı.