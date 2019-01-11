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Trabzonspor'a Badji için olumsuz yanıt geldi

Kayserispor, başarılı orta saha oyuncusu Badji için Trabzonspor'un yaptığı teklifi reddetti.

Kaynak: Fanatik
Trabzonspor'a Badji için olumsuz yanıt geldi
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11 Ocak 2019 10:15
Transfer yasağı nedeniyle devre arasında oyuncu alamayacak olan Kayserispor'da, Stephan Badji'ye Trabzonspor talip oldu. Ancak Sarı-Kırmızılılar, başarılı orta sahayı kesinlikle satmayı planlamıyor.

Başkan Erol Bedir sezon sonunu işaret ederken, "Şu an için hiçbir oyuncumuzu gönderemeyiz. Teklifiniz ciddi ise yazın görüşürüz" mesajını gönderdi. Badji'nin yanı sıra Deniz Türüç'e de vize çıkmadı.

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