Trabzonspor U19-Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 nefes kesen mücadeleye çıkacak. Şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmeyi hedefleyen Trabzonspor U19, daha önce iki kez şampiyonluk yaşamış rakibi Barcelona U19 karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İsviçre'nin Nyon kentinde 28 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 19.00'da Barcelona ile Colovray Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor U19 maçta galip gelerek şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa'nın önemli kulüplerini mağlup ederek finale kalma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Trabzonspor, Özkan Sümer Futbol Akademisinden yetiştirdiği gençleriyle ikinci kez katıldığı turnuvada bir ilki daha başarmak istiyor.

Avrupa'nın en önemli altyapılarından biri olan Barcelona'nın altyapı akademisi La Masia'ya karşı sahaya çıkacak bordo-mavili gençler, daha önce iki kez şampiyonluk yaşamış rakibine karşı ter dökecek.

Barcelona, UEFA Gençlik Ligi'nde daha önce 2 kez şampiyon oldu.

İspanya temsilcisi, organizasyonun düzenlenmeye başladığı 2013-2014 sezonunda finalde Benfica'yı 3-0 ve 2017-2018 sezonunda Chelsea'yi 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

İlk kez final müsabakasına çıkacak Trabzonspor ise daha önce iki kez final oynamış ve finallerde gol yememiş aynı renklerdeki rakibini yenerek bir ilke daha imza atmaya çalışacak.

Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.

Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

İsviçre'nin Nyon kentinde organize edilen Dörtlü Final'de Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale kalan Trabzonsporlu genç futbolcular, böylelikle bunu başaran ilk Türk takımı olma ünvanını da elde etti.