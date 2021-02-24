Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 3 aday!

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 28 Şubat Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması için üç aday belirledi.



MHK; Cüneyt Çakır, Yaşar Kemal Uğurlu ve Ali Palabıyık arasında tercih yapacak. Son haftalarda iyi bir performans gösteren Halil Umut Meler geçen hafta bordo-mavili takımın Başakşehir maçını yönettiği için bu müsabakaya atanması güçleşti.



Kurul iki takımın da kabul edeceği ve kariyeri tartışılmayacak bir tercih yaparsa ibre Cüneyt Çakır'a dönecek. Çakır ve ekibi geçen haftayı VAR görevleri ile geçirmişti. Çakır'dan sonra en güçlü adayın ise geçen ay FIFA kokartı takan ve son haftalardaki performansı MHK tarafından da beğenilen Yaşar Kemal Uğurlu olduğu bildirildi. Geçen hafta Cüneyt Çakır gibi Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan Ali Palabıyık da bu kritik karşılaşmanın adayları arasında gösteriliyor.



