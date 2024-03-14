Haber Tarihi: 14 Mart 2024 14:20 - Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 14:20

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? | TS-FB maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Trabzon deplasmanından kayıpsız dönmek istiyor. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? | TS-FB maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? | TS-FB maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Trabzonspor, Süper Ligde bu hafta Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Trabzonspor, 30. haftaya 49 puanla 3. sırada girerken Fenerbahçe, 76 puanla 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray ile zirve yarışında olan Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında üç puanla dönmeyi hedefliyor. Hakemi açıklanan Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi gün saat kaçta oynanacak merak ediliyor.
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Ligin 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 17 Mart Pazar günü karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı 20.30'da başlayacak ve mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Papara Park'ta 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 6 bin, VIP Platinum A/C 5 bin, VIP Gold 4 bin, VIP Silver 3 bin, Batı tribün bin, Doğu Üst tribün 800, Fırtına tribün 750, Güney-Kuzey Kale arkası ise 400 liradan satışa çıkarıldı.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği, Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak.

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