Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e zam

Trabzonspor yönetimi, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'eün yıllık ücretlerini yeni gelenlerin altında kalmamaları için tekrar düzenleyecek

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e zam
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08 Eylül 2021 10:37
Uğurcan Çakır
Uğurcan Çakır
Trabzonspor
Uğurcan ve Abdülkadir Ömür İsimleri Trabzonspor ile özdeşleşen ikiliye yönetim bir güzellik yapacak. Transferin gözdeleri olan ancak Başkan Ağaoğlu'nun deyimine göre "değerlerini bulmadığı için" şimdilik satılmayan ikilinin yıllık ücretlerinde düzenlemeye gidilecek. Kadrosuna yeni isimler katan ve yıllık 9-10 milyon TL'lik anlaşmalar yapan yönetim, Uğurcan ve A. Ömür'ü de o seviyelere çıkaracak.

Üç isim de gündemde

Süper Lig'in en değerli ismi olan (16 milyon avro) Uğurcan 3,5 milyon TL, A. Ömür de 4 milyon TL civarında bir yıllık ücret alıyordu. Mevcut kadrosunu da büyük oranda koruyan Ağaoğlu yönetimi, takım içi dengeyi de sağlayıp huzurlu, başarılı bir sezon geçirme düşüncesinde. Ayrıca Yusuf Sarı, Edgar ve Nwakaeme'nin ücretlerinde de yeni düzenleme yapılması söz konusu.


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