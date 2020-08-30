Tottenham, Matt Doherty'yi transfer etti

Tottenham, Wolves'tan sağ bek Matt Doherty'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; tottenhamhotspur.com
Tottenham, Matt Doherty'yi transfer etti
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30 Ağustos 2020 14:34
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, savunma oyuncusu Matt Doherty'yi kadrosuna kattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Wolverhampton forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

2010 yılından bu yana Wolverhampton'ın kadrosunda yer alan İrlandalı oyuncu, takımıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma başarısını göstermişti. 

Wolverhampton'ın yeniden Premier Lig'e çıktığı 2018-19 sezonundan bu yana ligde 74 maçta forma şansı bulan Doherty, 8 kez fileleri havalandırdı. 

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