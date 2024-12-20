İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Tottenham, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-3'lük skorla kazandı.
Tottenham, 15 ve 54. dakikalarda Dominic Solanke ile 46. dakikada Dejan Kulusevkski'nin attığı gollerle karşılaşmada 3-0'ı buldu.
Manchester United, 63. dakikada Joshua Zirkzee ve 70. dakikada Amad Diallo ile farkı bire indirdi ve umutlandı.
Tottenham'da Heung-Min Son, 88. dakikada kornerden attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.
Manchester United'da Jonny Evans, 90+5'te attığı golle maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.
Manchester United'da kaleyi milli file bekçisi Altay Bayındır korudu.
Bu sonucun ardından Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi. Manchester United, turnuvaya veda etti.
Tottenham, 15 ve 54. dakikalarda Dominic Solanke ile 46. dakikada Dejan Kulusevkski'nin attığı gollerle karşılaşmada 3-0'ı buldu.
Manchester United, 63. dakikada Joshua Zirkzee ve 70. dakikada Amad Diallo ile farkı bire indirdi ve umutlandı.
Tottenham'da Heung-Min Son, 88. dakikada kornerden attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.
Manchester United'da Jonny Evans, 90+5'te attığı golle maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.
Manchester United'da kaleyi milli file bekçisi Altay Bayındır korudu.
Bu sonucun ardından Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi. Manchester United, turnuvaya veda etti.
Heung Min Son, Manchester United karşısında kornerden attı. pic.twitter.com/QJx79oSs27
— Sporxtv (@sporxtv) December 19, 2024