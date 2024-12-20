Heung Min Son, Manchester United karşısında kornerden attı. pic.twitter.com/QJx79oSs27



— Sporxtv (@sporxtv) December 19, 2024

İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Tottenham, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-3'lük skorla kazandı.Tottenham, 15 ve 54. dakikalarda Dominic Solanke ile 46. dakikada Dejan Kulusevkski'nin attığı gollerle karşılaşmada 3-0'ı buldu.Manchester United, 63. dakikada Joshua Zirkzee ve 70. dakikada Amad Diallo ile farkı bire indirdi ve umutlandı.Tottenham'da Heung-Min Son, 88. dakikada kornerden attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.Manchester United'da Jonny Evans, 90+5'te attığı golle maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.Manchester United'da kaleyi milli file bekçisi Altay Bayındır korudu.Bu sonucun ardından Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi. Manchester United, turnuvaya veda etti.