Tottenham'ın hedefi: Harry Maguire

Teknik Direktör Ange Postecoglou'yu takımın başına geçiren Tottenham Hotspur, transferde gaza bastı.



Londra ekibi Manchester United'ın gözden çıkardığı Harry Maguire'ı renklerine bağlamak istiyor.



İngiliz basınında çıkan haberlere göre, gelecek sezon savunma bölgesini güçlendirmek isteyen Tottenham Hotspur, Manchester United ile ayrılma noktasına gelen Maguire ile görüşmelere başladı.



Manchester United'ın Maguire'ı takımdan göndermek istediği belirtilirken gerekirse oyuncuya ayrılık için 12 milyon euro ödeyebileceği aktarıldı.



İngiliz oyuncu Manchester United formasıyla bu sezon 31 karşılaşmaya çıkarken gol veya asist katkısı yapamadı.





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