Haber Tarihi: 29 Mart 2023 12:27 - Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 13:06

Togg başvuru sayısı ne kadar oldu? Togg ön sipariş tarihi 2023

Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ön sipariş başvuruları başlayan TOGG için birçok vatandaş başvuru yaptı. Merak edilenler arasında ise TOGG başvuru sayısı kaç? TOGG ön sipariş kaç kişi başvurdu? TOGG çekilişi ne zaman çekilecek? soruları yer aldı.

Togg başvuru sayısı ne kadar oldu? Togg ön sipariş tarihi 2023
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TOGG başvuru sayısı kaç, TOGG ön sipariş kaç kişi başvurdu? Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön başvurular alındı. TOGG için kura çekimi beklenirken TOGG başvuru sayısı açıklandı. Peki, TOGG başvuru sayısı kaç oldu? TOGG ön sipariş kaç kişi başvurdu, TOGG ön sipariş sayısı toplam ne kadar? 
TOGG BAŞVURU SAYISI KAÇ KİŞİ OLDU?

Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu. Çekiliş, 29 Mart'ta YouTube kanalından yapılacak. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Togg T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısının 177 bin 467 olduğu açıklandı. Paylaşımda gösterilen ilgi için teşekkür edilirken, çekilişin yarın Togg'un YouTube kanalından yapılacağı açıklandı.
TOGG ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için kura çekilişi 29 Mart 2023'te gerçekleştirilecek.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, söz konusu yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden araçlarını teslim alabilecek.

Listelerde yer alamayan kullanıcıların yaptığı 60 bin TL'lik kapora ise hesaplarına iade edilecek.

TOGG KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından sonuçların ve isim listesi de netleşecek.

TOGG TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?

Togg T10X modelinin V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 km menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkmıştı.


Yapılacak çekiliş kapsamında, öncelikle nisan ayından itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X'ler teslim edilecek.

V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu Togg T10X'lerin teslimatları Temmuz 2023'te başlayacak.

V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL'lik T10X'in teslimat dönemi ise Kasım 2023. Fiyatlar araçların teslim edildiği dönemdekş şartlara göre değişkenlik gösterebilecek.
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