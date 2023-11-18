Haber Tarihi: 18 Kasım 2023 09:19 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 09:19

THY İPTAL OLAN SEFERLER, UÇUŞLAR (17-18 KASIM) | THY iptal edilen seferler ne zaman açılacak?

THY iptal edilen uçak seferleri ve THY uçuşları iptal mi oldu? sorusu rezervasyonu olan vatandaşların gündemine geldi. Türk Hava Yolları (THY), 18 Kasım'da İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 40 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu. İptal olan seferler hakkında detaylar, THY internet sitesi ve havalimanlarının internet siteleri üzerinden öğrenilebilecek. Peki, THY uçuşlar iptal mi? Son dakika 17-18 Kasım 2023 THY iptal edilen uçuşlar ne zaman açılacak?

THY İPTAL OLAN SEFERLER, UÇUŞLAR (17-18 KASIM) | THY iptal edilen seferler ne zaman açılacak?
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THY uçuşları ne zaman açılacak, iptal mi oldu, soruları gün içerisinde yaşanan aksamalar ile öne çıkan başlıklardan oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı uçuşu olanlar, İstanbul uçak seferleri iptal listesine odaklandı.

THY İPTAL OLAN SEFERLER

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ BİLGİ EKRANI

İSTANBUL HAVALİMANI GİDEN UÇUŞLAR

İSTANBUL HAVALİMANI GELEN UÇUŞLAR


THY UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Yarın uçuşu olan yolculardan THY'nin internet sitesinden uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI


Marmara Bölgesi'ne hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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