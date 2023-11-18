THY İPTAL OLAN SEFERLER, UÇUŞLAR (17-18 KASIM) | THY iptal edilen seferler ne zaman açılacak?

THY İPTAL OLAN SEFERLER

İSTANBUL HAVALİMANI GİDEN UÇUŞLAR

İSTANBUL HAVALİMANI GELEN UÇUŞLAR

THY uçuşları ne zaman açılacak, iptal mi oldu, soruları gün içerisinde yaşanan aksamalar ile öne çıkan başlıklardan oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı uçuşu olanlar, İstanbul uçak seferleri iptal listesine odaklandı.Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Yarın uçuşu olan yolculardan THY'nin internet sitesinden uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.Marmara Bölgesi'ne hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.