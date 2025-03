Thomas Reis: 'Okan'ı tebrik ettim'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.



Alman teknik adam, "Tabii sonuçtan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'ye karşı oynamanın çok zor olduğunu biliyorduk. Fenerbahçe, Galatasaray ile birlikte ligin en iyi takımlarından biri. Göstermemiz gereken bir savaş vardı. Hakem, inisiyatifini Fenerbahçe'den yana kullandı daha çok. Kırmızı kart, çılgınca bir kart benim için! Göstermiş olduğumuz performanstan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'nin son dakikalarda birçok kaçırdığı pozisyon vardı." dedi.



Reis, maç içerisinde zaman zaman kaleci Okan Kocuk'u aut atışlarında uyarmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bir hoca olarak, oyuncularım hakkında çok konuşmayı seven biri değilim. Saha kenarında bazen çılgınca hareketlerim oluyor ama inanılmaz bir atmosferde oyuncularınızı ateşlemeye çalışıyorsunuz. Bunlar olabiliyor. Oyuncularım beni tanıyor. Maçtan sonra Okan ile konuştum. Oynamış olduğu oyundan dolayı kendisini tebrik ettim." diye konuştu.



BASIN TOPLANTISI



Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Reis, takımının gösterdiği performans sebebiyle mutlu olduğunu belirtti.



Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynamanın zor olduğuna dikkati çeken Reis, "Son oynamış oldukları Avrupa maçında çok yorulmuş ve efor sarf etmişlerdi. Rangers'tan yorgun geldiklerini biliyorduk. 50. dakikaya kadar skoru tutmayı düşünmüştük. Planımız bu yöndeydi. Takımımın defansif performansı çok iyiydi ama ofansif anlamda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ne yazık ki son pasları değerlendiremedik. Son dakikalarda Fenerbahçe'nin yakaladığı pozisyonlar vardı, biz biraz şanslıydık. Kırmızı kart pozisyonunda oyuncum ağzının kanadığını göstermek için hakeme küçük bir temasta bulundu ancak kırmızı kart gördü. Bu çılgınca bir karar bence. Takımca iyi bir performans gösterdik ve 1 puan aldık, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Takımın fiziksel durumunun kendisini memnun ettiğini dile getiren Reis, atletik performans antrenörüyle her gün takımın formunu yukarıya çekmek için konuştuklarının altını çizdi.



Sahada birbirleri için mücadele ettiklerini, dolu stadyumda oynamanın da zor olduğunu söyleyen Alman çalıştırıcı, şöyle devam etti:



"Ligin sonuna kadar bu şekilde devam edip 3. sıradaki pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Takımdaki oyuncular birbirleri için savaşıyor. Diğer takımların performanslarıyla alakalı konuşmayı seven birisi değilim. Bugün Fenerbahçe ilk değişiklik haklarını kullandıklarında yardımcı hocama 'Çok iyi oyuncular giriyor.' dedim. Fenerbahçe hem ofansif hem de defansif anlamda çok iyi oynayan bir takım. Statta oyunun durmasıyla ilgili ciddi tepkiler vardı. Oyuncular bazen dinlenmeleri gerektiğini biliyorlar. Sakatlıklar olabiliyor. Sağlık ekibinin girip kontrol etmesi çok normal. Zaten maçın sonuna da 8 dakika eklendi. Bu uzatmalarda da iyi savunma yaptık."