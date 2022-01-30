TFF 3. Lig toplu sonuçlar ve puan durumu!

TFF 3. Lig 1 ve 3. Grup'ta 20. hafta maçları oynandı.
Ligde 1. Grup'ta 8, 3. Grup'ta 5 karşılaşma yapıldı.Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyesispor: 1-0
Karaman Belediyespor-Kahta 02: 2-2
Bergama Belediyespor-Batman Petrolspor: 1-1
Artvin Hopaspor-Elazığspor: 2-0
Fatsa Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 2-1
1954 Kelkit Belediyespor-Sancaktepe FK: 1-0
Criptoswaps Çatalcaspor-Formül Erbaaspor: 2-3
Osmaniyespor FK-Nevşehir Belediyespor: 1-2
3. Grup:
Çankaya FK-Orduspor 1967: 1-3
Ağrı 1970-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 0-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Criptoswaps Edirnespor: 3-0
Belediye Derincespor-Esenler Erokspor: 0-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1
Gruplara göre puan durumları şöyle:
1. Grup:
3. Grup
Ligde 1. Grup'ta 8, 3. Grup'ta 5 karşılaşma yapıldı.Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyesispor: 1-0
Karaman Belediyespor-Kahta 02: 2-2
Bergama Belediyespor-Batman Petrolspor: 1-1
Artvin Hopaspor-Elazığspor: 2-0
Fatsa Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 2-1
1954 Kelkit Belediyespor-Sancaktepe FK: 1-0
Criptoswaps Çatalcaspor-Formül Erbaaspor: 2-3
Osmaniyespor FK-Nevşehir Belediyespor: 1-2
3. Grup:
Çankaya FK-Orduspor 1967: 1-3
Ağrı 1970-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 0-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Criptoswaps Edirnespor: 3-0
Belediye Derincespor-Esenler Erokspor: 0-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1
Gruplara göre puan durumları şöyle:
1. Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BATMAN PETROL SPOR
|20
|13
|5
|2
|30
|16
|14
|44
|2.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR
|19
|11
|4
|4
|38
|23
|15
|37
|3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|20
|10
|6
|4
|34
|19
|15
|36
|4.FORMÜL ERBAASPOR
|19
|9
|6
|4
|26
|16
|10
|33
|5.BURSA YILDIRIM SPOR
|20
|8
|9
|3
|22
|17
|5
|33
|6.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|20
|8
|8
|4
|22
|16
|6
|32
|7.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR
|19
|9
|4
|6
|25
|15
|10
|31
|8.ARTVİN HOPASPOR
|18
|9
|4
|5
|25
|15
|10
|31
|9.CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR
|20
|7
|5
|8
|25
|23
|2
|26
|10.FATSA BELEDİYESPOR
|20
|6
|8
|6
|14
|14
|0
|26
|11.BERGAMA BELEDİYESPOR
|19
|5
|8
|6
|29
|24
|5
|23
|12.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
|19
|6
|5
|8
|18
|17
|1
|23
|13.KARAMAN BELEDİYESPOR
|19
|5
|7
|7
|21
|28
|-7
|22
|14.HENDEK SPOR
|19
|4
|8
|7
|20
|21
|-1
|20
|15.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK
|19
|4
|5
|10
|13
|28
|-15
|17
|16.KAHTA 02 SPOR
|18
|2
|8
|8
|19
|30
|-11
|14
|17.ELAZIĞSPOR
|19
|3
|4
|12
|18
|37
|-19
|13
|18.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ
|19
|1
|2
|16
|18
|58
|-40
|5
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.FETHİYESPOR
|20
|15
|1
|4
|41
|17
|24
|46
|2.ESENLER EROKSPOR
|20
|13
|4
|3
|41
|20
|21
|43
|3.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR
|20
|10
|6
|4
|25
|7
|18
|36
|4.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ
|20
|9
|9
|2
|23
|16
|7
|36
|5.ORDUSPOR 1967
|20
|10
|5
|5
|35
|22
|13
|35
|6.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR
|20
|10
|5
|5
|30
|23
|7
|35
|7.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR
|20
|9
|4
|7
|30
|18
|12
|31
|8.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|20
|7
|9
|4
|23
|12
|11
|30
|9.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
|20
|7
|8
|5
|31
|20
|11
|29
|10.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|19
|6
|7
|6
|21
|16
|5
|25
|11.AĞRI 1970 SPOR
|20
|7
|4
|9
|17
|22
|-5
|25
|12.MARDİN 1969 SPOR
|20
|5
|8
|7
|21
|24
|-3
|23
|13.KARŞIYAKA
|20
|4
|10
|6
|22
|22
|0
|22
|14.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR
|19
|5
|6
|8
|25
|27
|-2
|21
|15.MODAFEN
|20
|4
|8
|8
|24
|27
|-3
|20
|16.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ
|19
|5
|5
|9
|19
|24
|-5
|20
|17.CEYHAN SPOR
|20
|0
|4
|16
|8
|66
|-58
|4
|18.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|19
|0
|1
|18
|5
|58
|-53
|1