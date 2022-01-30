TFF 3. Lig toplu sonuçlar ve puan durumu!

TFF 3. Lig 1 ve 3. Grup'ta 20. hafta, oynanan maçlarla sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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TFF 3. Lig toplu sonuçlar ve puan durumu!
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30 Ocak 2022 17:35
TFF 3. Lig 1 ve 3. Grup'ta 20. hafta maçları oynandı.

Ligde 1. Grup'ta 8, 3. Grup'ta 5 karşılaşma yapıldı.Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyesispor: 1-0

Karaman Belediyespor-Kahta 02: 2-2

Bergama Belediyespor-Batman Petrolspor: 1-1

Artvin Hopaspor-Elazığspor: 2-0

Fatsa Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 2-1

1954 Kelkit Belediyespor-Sancaktepe FK: 1-0

Criptoswaps Çatalcaspor-Formül Erbaaspor: 2-3

Osmaniyespor FK-Nevşehir Belediyespor: 1-2

3. Grup:

Çankaya FK-Orduspor 1967: 1-3

Ağrı 1970-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 0-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Criptoswaps Edirnespor: 3-0

Belediye Derincespor-Esenler Erokspor: 0-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Gruplara göre puan durumları şöyle:

1. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan
1.BATMAN PETROL SPOR 20 13 5 2 30 16 14 44
2.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 19 11 4 4 38 23 15 37
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 20 10 6 4 34 19 15 36
4.FORMÜL ERBAASPOR 19 9 6 4 26 16 10 33
5.BURSA YILDIRIM SPOR 20 8 9 3 22 17 5 33
6.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 20 8 8 4 22 16 6 32
7.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 19 9 4 6 25 15 10 31
8.ARTVİN HOPASPOR 18 9 4 5 25 15 10 31
9.CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR 20 7 5 8 25 23 2 26
10.FATSA BELEDİYESPOR 20 6 8 6 14 14 0 26
11.BERGAMA BELEDİYESPOR 19 5 8 6 29 24 5 23
12.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 19 6 5 8 18 17 1 23
13.KARAMAN BELEDİYESPOR 19 5 7 7 21 28 -7 22
14.HENDEK SPOR 19 4 8 7 20 21 -1 20
15.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK 19 4 5 10 13 28 -15 17
16.KAHTA 02 SPOR 18 2 8 8 19 30 -11 14
17.ELAZIĞSPOR 19 3 4 12 18 37 -19 13
18.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ 19 1 2 16 18 58 -40 5
3. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan
1.FETHİYESPOR 20 15 1 4 41 17 24 46
2.ESENLER EROKSPOR 20 13 4 3 41 20 21 43
3.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR 20 10 6 4 25 7 18 36
4.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ 20 9 9 2 23 16 7 36
5.ORDUSPOR 1967 20 10 5 5 35 22 13 35
6.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR 20 10 5 5 30 23 7 35
7.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR 20 9 4 7 30 18 12 31
8.BELEDİYE DERİNCE SPOR 20 7 9 4 23 12 11 30
9.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 20 7 8 5 31 20 11 29
10.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 19 6 7 6 21 16 5 25
11.AĞRI 1970 SPOR 20 7 4 9 17 22 -5 25
12.MARDİN 1969 SPOR 20 5 8 7 21 24 -3 23
13.KARŞIYAKA 20 4 10 6 22 22 0 22
14.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR 19 5 6 8 25 27 -2 21
15.MODAFEN 20 4 8 8 24 27 -3 20
16.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 19 5 5 9 19 24 -5 20
17.CEYHAN SPOR 20 0 4 16 8 66 -58 4
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 19 0 1 18 5 58 -53 1
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