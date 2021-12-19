Tepkilerin ardından Yalçın Çetin'den açıklama!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbide 2-2 berabere kaldı.



Mücadele sırasında Fenerbahçeli taraftarların küfürlü tezahüratlarında sarı laciverli taraftarların takımlarını desteklediğinden bahseden spiker Yalçın Çetin ise maçın ardından özür diledi.



Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Çetin, "Günlük yaşantımda bırakın küfürü, argo kelime kullanmaktan sakınan ben kötü sözü övemem. Kulaklık takılı olduğu için tribün sesini duymadım ve tamamen yayına odaklandım. İkinci yarıda FB taraftarının cep telefonu ışığı ile yansıttığı görüntüyü görsel şov olarak tanımladım. 30 yıldır sporun ve futbolun güzelliklerini yansıtmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca kimseyi kırmamak adına çaba sarfettim. Hata yapıldığında özür dilemenin erdem olduğuna inandım. Tüm içtenliğimle farkında olmadan kırdıgim, üzdüğüm herkesten özür dilerim. Sevgi ve saygılarımla..." ifadelerini kullandı.





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