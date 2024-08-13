Haber Tarihi: 13 Ağustos 2024 13:25 - Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 13:25

Telegram yasaklandı mı?

WhatsApp'a yapılan yasal güncellemeler sonrasında birçok kullanıcı Telegram'a geçiş yaptı. Telegram'ı aktif olarak kullanmakta olan birçok kişi, Telegram kapatılacak mı? sorusunu merak ediyor. Peki, Telegram kapatılacak mı? Telegram yasaklandı mı? Telegram'a erişim engeli mi, yasak mı getirilecek?

Telegram yasaklandı mı?
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Telegram yasaklandı mı? Sorusu, gündemde yer almakta olan haberler nedeniyle birçok kullanıcının araştırma konusu oluyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Telegram'a yüzlerce uyarı göndermesine rağmen platformun bu uyarıları dikkate almadığı bildirildi. Bu durum, Telegram'ın kapanma veya erişim engeliyle karşılaşma ihtimalini gündeme getirdi. Peki, Telegram kapatılacak mı? Telegram'a erişim engeli mi, yasak mı getirilecek? İşte BTK tarafından yapılan Telegram açıklaması!

TELEGRAM YASAKLANDI MI?

Telegram'ın kapatılmasına ilişkin BTK'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, platformun suçla mücadele konusunda BTK ve Emniyet birimleriyle işbirliği yapmaması ve yasa dışı faaliyetlere aracılık ettiği iddiaları devam ederse, kısa süre içinde erişim engeli getirilebileceği öne sürülüyor.

TELEGRAM'A YASAK GELDİ Mİ?

Telegram'a erişim engeli getirilip getirilmeyeceği konusundaki belirsizlik sürüyor. Yetkililerden bu konuda henüz bir açıklama gelmiş değil.

TELEGRAM NEDEN KAPATILACAK, SEBEBİ NE?

BTK, "çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar" gibi ciddi suçları içeren içeriklerle ilgili olarak Telegram'a binden fazla uyarıda bulundu. Ancak, bu uyarıların Telegram tarafından dikkate alınmadığı belirtiliyor. Bu nedenle, platforma erişim engeli getirilmesi ihtimali gündeme geldi.
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