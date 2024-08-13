Telegram yasaklandı mı? Sorusu, gündemde yer almakta olan haberler nedeniyle birçok kullanıcının araştırma konusu oluyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Telegram'a yüzlerce uyarı göndermesine rağmen platformun bu uyarıları dikkate almadığı bildirildi. Bu durum, Telegram'ın kapanma veya erişim engeliyle karşılaşma ihtimalini gündeme getirdi. Peki, Telegram kapatılacak mı? Telegram'a erişim engeli mi, yasak mı getirilecek? İşte BTK tarafından yapılan Telegram açıklaması!

Telegram'ın kapatılmasına ilişkin BTK'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, platformun suçla mücadele konusunda BTK ve Emniyet birimleriyle işbirliği yapmaması ve yasa dışı faaliyetlere aracılık ettiği iddiaları devam ederse, kısa süre içinde erişim engeli getirilebileceği öne sürülüyor.

Telegram'a erişim engeli getirilip getirilmeyeceği konusundaki belirsizlik sürüyor. Yetkililerden bu konuda henüz bir açıklama gelmiş değil.

BTK, "çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar" gibi ciddi suçları içeren içeriklerle ilgili olarak Telegram'a binden fazla uyarıda bulundu. Ancak, bu uyarıların Telegram tarafından dikkate alınmadığı belirtiliyor. Bu nedenle, platforma erişim engeli getirilmesi ihtimali gündeme geldi.