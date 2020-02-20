Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde derbi günü

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, 1907 Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde derbi günü
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20 Şubat 2020 15:13
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Beşiktaş HDI Sigorta, 1907 Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Haftaya 15 galibiyet, 2 mağlubiyetle giren siyah-beyazlı takım, ikinci sırada bulunuyor. Ligde yaptığı 16 maçın tamamını da kazanan sarı-lacivertliler ise liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1907 Fenerbahçe 66-58 kazanmıştı.

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