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"Tedirgin olma Frey!"

İsviçre'nin Zürich takımından transfer edilen Michael Frey, hâlâ tam olarak kendini gösterebilmiş değil.

Kaynak: Milliyet
'Tedirgin olma Frey!'
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10 Ekim 2018 03:59
Michael Frey, hala tam olarak kendini gösterebilmiş değil. Bunun en önemli sebebi ise genç futbolcunun kendini baskı altında hissetmesi...

Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe transfere olduğu için beklentiler karşısında zorlanan Frey'in bu nedenle kendini gösteremediği belirtildi. İsviçreli futbolcunun saha dışında bile ürkek ve tedirgin hareketleri dikkat çektiği öğrenildi.

Rahat olmadığı ve kendini baskı altında hissettiği her halinden belli olan Frey'e yöneticilerin ve teknik heyetin destek verdiği bildirildi.

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Almanya'daki tedavisini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Tolga Ciğerci'nin Kasım ayından önce takıma dönmesi mümkün gözükmüyor.

Tedavisine ve çalışmalarına İstanbul'da devam edecek olan tecrübeli orta saha oyuncusunun gelecek ay takıma katılması planlanıyor. Ayak parmağındaki sakatlığı büyük ölçüde iyileşen Tolga'nın ciddi maç ve antrenman eksiği bulunuyor.

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