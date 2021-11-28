Taner Taşkın: 'Yere sağlam basmalıyız'

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Keçiörengücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.



Taner Taşkın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ümraniyespor bugün bulunduğu yeri hakeden bir takım. Çok iyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. İki sefer geriye düşmemize rağmen sahada hiç vazgeçmeyen bir Ankara Keçiörengücü vardı."diye konuştu.



Rakipleriyle ilgili hafta başından beri ciddi analizler yaptıklarını anlatan Taşkın, "Bereket Sigorta Ümraniyespor'un önünü nasıl kesebiliriz, onları nasıl yenebiliriz, nasıl 3 puan alabiliriz diye çalışmalar yaptık. Çok şükür çocuklar dediklerimizi harfiyen yerine getirdiler. Maçın ilk yarısı 1-0 geriye düştüğümüz halde oyuna hakim olan yine bizdik. Çok istedik ve bunu sahada çocuklarımız başardı. Hamdolsun galip geldik. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Taşkın, ligdeki ilk hedeflerinin tehlike sınırından kurtulmak olduğunu vurgulayarak, "Biz takımın başına geldiğimizde 4 puanla sonuncu durumdaydık. Şu an 13 puana çıktık, bunu başardık. Ayaklarımız yere sağlam basmalı, insanlara hayal satmamalıyız. Önce şu tehlike sınırının üstüne çıkmamız gerekiyor. Ondan sonra bu çocuklara daha iyi oynayacaktır. Devreye kadar 5 maçımız var, iyi değerlendirebilirsek ikinci devre belki de başka hesaplar yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.





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