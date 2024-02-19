Haber Tarihi: 19 Şubat 2024 11:39 - Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 11:39

T.C Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (Şubat 2024)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını açıklıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı faiz kararı toplantı tarihi, ekonomideki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Mevduat faizi, dolar, altın ve borsayı yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası'nın ocak ayında alacağı yeni Para Politikası Kurulu faiz kararını bekleyişe başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2024 TCMB Şubat ayı PPK faiz kararı beklentisi nedir? İşte 2024 Şubat Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...

T.C Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (Şubat 2024)
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Merkez Bankası faiz kararı 2024 Şubat için tüm dikkatler PPK Toplantısı'na çevrildi. Altın, dolar ve piyasalarda yaşanan hareketlilikle gözler kasım ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı tarihlerine çevrildi. Gözler şimdi Şubat 2024 Merkez Bankası faiz kararında. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi tarihte? İşte, toplantı tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...
ŞUBAT AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ilk faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Yılın ikinci faiz kararı 22 Şubat Perşembe günü açıklanacak.

ŞUBAT AYI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB, 25 Ocak'ta gerçekleştirilen 2024 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmıştı.

Yılın ilk toplantısında; "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" mesajı verilmişti.

Merkez Bankası, yıl sonu enflayon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI

Aralık ayında yılın son toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltti.

Şubat ayında faizi 50 baz puan indiren Merkez Bankası, hazirandan sonra sıkılaştırma politikası uyguladı. Haziranda faizi yüzde 650 baz puan artışla yüzde 15'e çıkaran Merkez Bankası, son 7 toplantıda da yukarı yönlü adım attı.

Faizde bu yılki toplam artış 34 puan olarak gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ

21 Aralık 2023


25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

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