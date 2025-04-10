Sustalı Ceylan 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Edinilen bilgilere göre, Sustalı Ceylan'ın merakla beklenen 2. bölümü bu Cuma saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.



Dizinin ilk bölümüyle yakaladığı başarı ve oluşturduğu merak, ikinci bölümün de büyük bir ilgiyle takip edileceğini gösteriyor. Sustalı Ceylan'ın yeni bölümünde neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merak konusu.



Sustalı Ceylan 2. bölümü kaçırmayın! Cuma saat 20.00'de sadece atv'de!

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