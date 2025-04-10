Haber Tarihi: 10 Nisan 2025 19:02 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 19:02

Sustalı Ceylan 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

atv'nin sevilen dizisi Sustalı Ceylan, ikinci bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm, yayınlanan ikinci fragmanıyla heyecanı doruğa taşıdı. Peki, Sustalı Ceylan 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sustalı Ceylan 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Edinilen bilgilere göre, Sustalı Ceylan'ın merakla beklenen 2. bölümü bu Cuma saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Dizinin ilk bölümüyle yakaladığı başarı ve oluşturduğu merak, ikinci bölümün de büyük bir ilgiyle takip edileceğini gösteriyor. Sustalı Ceylan'ın yeni bölümünde neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merak konusu.

Sustalı Ceylan 2. bölümü kaçırmayın! Cuma saat 20.00'de sadece atv'de!

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