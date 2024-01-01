Survivor Sercan Yıldırım kimdir?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Sercan Yıldırım evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya gelmiştir. Türk futbolunun başarılı isimlerinden biri olan Sercan Yıldırım, kariyerine 1997 yılında Bursaspor'un altyapısında başlamıştır. Futbol hayatına forvet ve kanat mevkilerinde devam eden Yıldırım, birçok farklı takımda önemli başarılara imza atmıştır.

Sercan Yıldırım Kaç Yaşında?



Sercan Yıldırım, doğum tarihi olan 5 Nisan 1990 itibariyle 31 yaşındadır.

1997-2006: Bursaspor Altyapısı

2006-2011: Bursaspor (Profesyonel Kariyer Başlangıcı)

2011-2015: Galatasaray

2013: Sivasspor (Kiralık)

2013: Şanlıurfaspor (Kiralık)

2014: Bursaspor (Kiralık)

2014-2015: Balıkesirspor

2015-2016: Bursaspor (Kiralık)

2016-2018: Bursaspor

2019: Giresunspor

2019-2020: Fatih Karagümrük



Sercan Yıldırım ve Survivor



Sercan Yıldırım, 2020 yılında Fatih Karagümrük takımında oynarken özel izin alarak TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye'ye katılmıştır. Survivor 2020'de elde ettiği başarılar ve gösterdiği performansla dikkat çekmiş, yarışmayı altıncı sırada tamamlayarak büyük bir kitle tarafından tanınmıştır.

7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola başlamıştır.



2008 ve 2009 yıllarında kariyerindeki en başarılı dönemini yaşamıştır.



Galatasaray'a transfer olduğunda duygusal bir açıklama yaparak Bursaspor'a olan bağlılığını dile getirmiştir.



Toplamda 7 farklı takımda futbol oynamıştır.



Futbol kariyerine Bursaspor'da başlamış, Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Giresunspor, ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda oynamıştır.



Survivor 2020'de elenene kadar başarılı performansı ve yarışmadaki duruşuyla izleyicilerden olumlu tepkiler almıştır.