Survivor Nagihan elendi mi? Nagihan diskalifiye mi oldu?

TV8'de yayınlanan Survivor programında 45. bölümde Nagihan'ın sakatlanmasının ardından ekranlarda yer almaması üzerine seyirciler neden yok, elendi mi sorularını araştırmaya başladı. Survivor'da sakatlığı nedeniyle yer almayan Nagihan hakkında merak edilenlere ise Acun Ilıcalı cevap verdi. İşte detaylar...



SAKATLIĞI BULUNAN NAGİHAN ELENDİ Mİ?



Nagihan, 45. bölümde dizinden sakatlanmasının ardından oyun alanında müdahale edildi. Sakatlanmasının ardından yere yatan Nagihan, ''Dizim esnedi! Dizim çıktı, hayır dizim döndü" dedi. Oyun alanında yapılan ilk müdahalenin ardından Nagihan, hastaneye kaldırıldı.



Acun Ilıcalı ise Nagihan'ın sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:



"Şu an için iyi bir haber veremiyorum riski devam ediyor. Dizindeki şişin inmesini bekliyoruz, raporlar İstanbul'a gönderildi. Doktorlarımız tartışıyorlar gelişmeleri gün ve gün söyleyeceğiz talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir anda her şey sona erebilir"



NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

16 Şubat 1984 yılında doğan Karadere, 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya aldı. Survivor 2016'da Ünlüler yarışmasında yarışan Karadere, çeyrek finalde elenerek beşinci oldu. 2008 senesinde finale kaldı ve ikinci oldu. 2022 senesinde de Survivor'a katıldı. 2024 senesinde düzenlenen All Star yarışmasında da mücadele etmektedir.

