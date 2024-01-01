Haber Tarihi: 01 Ocak 2024 15:06 - Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 15:06

Survivor Merve Aydın kimdir?

Survivor Merve Aydın, 2024 Survivor All Star kadrosunda yer aldı. Voleybolcu olan Merve Aydın kimdir, nerelidir, sevgilisi kimdir? Merve Aydın evli mi, çocuğu var mı? İşte Instagram hesabı ve boyu hakkında detaylar...

Survivor Merve Aydın kimdir?
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Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Merve Aydın kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Merve Aydın evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

Orta mesafe koşucusu olarak tanınan Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde Bakırköy, İstanbul'da doğmuştur. Türkiye'nin 800 metre açıkhava ve salon rekorlarının sahibi olan Aydın, 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle dikkat çekmiştir. Genç yaşta elde ettiği başarılarla atletizm dünyasında adından söz ettiren Merve Aydın, 2008 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011 Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Ayrıca, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte 4x400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da elde etmiştir.

2014 Mart'ında Survivor'da ünlüler takımında yer alarak büyük bir kitle tarafından tanınmıştır. 2015 yılında başlayan Survivor All Star'da finale kalarak büyük bir başarı elde etmiş ve halk oylaması sonucu 2. olmuştur.

21 Ağustos 2019 tarihinde 'Merve Aydın Spor Okulu' adı altında bir spor okulu açan Merve Aydın, sporun gençler arasında yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktadır.

MERVE AYDIN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Merve Aydın'ın sevgilisi ve eşi, 1 Eylül 2018 tarihinde evlendiği Mehmet Akif Filiz'dir. Çiftin bir erkek çocukları olan Barlas adında bir oğulları bulunmaktadır.

MERVE AYDIN INSTAGRAM HESABI

Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Merve Aydın, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Merve Aydın'in Instagram hesabı (@merveaydinofficial)'tır.

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