Kasımpaşa'nın düşüşü

En fazla fark Çaykur Rizespor

İkinci devre puan durumu

Sıra Takımlar O G B M A Y Av. P Fark 1 Beşiktaş 4 3 1 0 12 3 9 10 3 2 Galatasaray 4 3 1 0 11 2 9 10 1 3 Medipol Başakşehir 4 3 1 0 10 3 7 10 1 4 Çaykur Rizespor 4 3 1 0 6 2 4 10 8 5 Atiker Konyaspor 4 2 2 0 5 2 3 8 0 6 Aytemiz Alanyaspor 4 2 1 1 7 4 3 7 4 7 Fenerbahçe 4 2 1 1 6 4 2 7 4 8 Demir Grup Sivasspor 4 2 1 1 6 5 1 7 3 9 Kayserispor 4 1 3 0 3 2 1 6 -2 10 Evkur Yeni Malatyaspor 4 1 2 1 7 7 0 5 -2 11 Trabzonspor 4 1 1 2 5 8 -3 4 -3 12 Bursaspor 4 0 3 1 2 4 -2 3 0 13 Göztepe 4 1 0 3 5 8 -3 3 0 14 MKE Ankaragücü 4 1 0 3 3 9 -6 3 -1 15 B.B. Erzurumspor 4 0 2 2 3 5 -2 2 1 16 Antalyaspor 4 0 2 2 3 9 -6 2 -5 17 Kasımpaşa 4 0 0 4 1 9 -8 0 -12 18 Akhisarspor 4 0 0 4 2 11 -9 0 -2





Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor ve Kasımpaşa, sezonun ikinci yarısında oynadıkları 4 maçta da henüz puan alamadı.Akhisarspor ve Kasımpaşa, ligin ikinci devresinde yaptıkları dörder karşılaşmayı da kaybederek kötü bir grafik ortaya koydu.Bu sürede en fazla puanı toplayan ekipler ise zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Çaykur Rizespor oldu. Bu takımlar oynadıkları dörder maçta onar puan elde etti.Ligin ikinci yarısında henüz mağlubiyet yaşamayan Atiker Konyaspor da bu dönemde hanesine 8 puan yazdırdı.İkinci devrenin ilk 3 haftasını puansız geçen Göztepe ile MKE Ankaragücü de 21. hafta mücadelelerinde sahadan üçer puanla ayrıldı.Sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu başarılı performansla zirveye oynayan Kasımpaşa, ikinci yarıya kötü başladı.Ligin ilk 4 haftasında 12 puan toplayan lacivert-beyazlı takım, ikinci devrenin aynı periyodunda puan alamadı.Süper Lig'de sezonun ilk yarasındaki ilk dört haftaya göre, ikinci yarıda en iyi performansı Çaykur Rizespor sergiledi.Ligde ilk 4 haftada sadece 2 puan toplayan Çaykur Rizespor, ikinci devrede aynı dönemde 10 puana ulaştı. İlk devreyi 12 puanla son sırada tamamlayan Rize ekibi, 21. haftanın ardından 22 puanla 16. sıraya yükseldi.Spor Toto Süper Lig'de ligin ikinci devresinde oluşan puan durumu ve takımların ilk yarıya göre puan farkları şöyle: