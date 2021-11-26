Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı!

Fraport TAV Antalyaspor, 14. haftada 27 Kasım Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.



Ligde 4. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor ile 13. sıradaki Fraport TAV Antalyaspor arasında Antalya Stadı'nda oynanacak 14. hafta mücadelesinde, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.



Derbide 17. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, Süper Lig, 1. Lig ve kupa maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 4'ü deplasmanda 8 maçlık üstünlüğü bulunuyor.



Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 5'i iç sahada 6 galibiyeti var. Antalya takımları iki karşılaşmada ise golsüz berabere kalarak yenişemedi.



Antalyaspor, 16 karşılaşmada rakibinin 25 golüne 17 kez ağları sarsarak karşılık verdi.





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