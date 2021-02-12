Sumudica'nın tercümanı da Rize'ye gitti

Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica'nın takımdan ayrılmasının ardından kulüple ilişiğini kesenlerden olan tercüman Oğuzhan Erdoğmuş, Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı.



Geçtiğimiz sezon başında Marius Sumudica'nın isteği doğrultusunda takıma katılan ve Rumen çalıştırıcının takımdan ayrılmasının ardından kendisiyle de yolların ayrılmasıyla bir süredir Gaziantep'te olan Portekizce, İngilizce, İspanyolca bilen deneyimli tercüman Oğuzhan, Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.



Haber: Ali Budak



