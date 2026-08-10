Son zamanlarda sıklıkla duyulan ve herkesin ilgisini çeken bir diyet türü de su diyetidir. Yeni yeni duyulmaya başlansa da yapan herkesin sonucundan memnun kaldığı su diyeti nedir ve nasıl yapılır? Sorularının cevaplarını sizler ile paylaşıyoruz.Güneşin sıcaklığını yavaş yavaş hissettirmesi ile beraber herkes de yaza fit girebilme telaşı başladı bile. Bir çok diyet türünün denendiği ve diyet listelerinin sıklıkla araştırıldığı bu günlerde herkes yeni ancak kısa sürede maksimum etkiyi veren su diyetinin adını duyma başladı. Sevilen dizi Yargı'nın beğenilen oyuncusu Pınar Deniz'in de uyguladığı su diyeti sağlıklı ve kolay bir şekilde kilo vermeyi çok daha kolay hale getirmektedir.Su diyeti temel olarak gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek tüketilmesine ve bunlar dışında herhangi bir gıda alınmamasına dayanıyor. Ne zaman ortaya atıldığı ve ne kadar süredir uygulandığı pek bilinmese de insan anatomisi ile ilgili çıkarımlar ve teorilere dayanan bu diyet sırasında soğuk su tüketilmesi gerekiyor. Tüketilen soğuk suyun ardından insan vücudu suyun sıcaklığını vücut sıcaklığı ile dengelemek için çalışmaya başlıyor ve bu da fazladan kalori yakımına yardımcı oluyor. Vücudun kendi kendine harcadığı kalorinin artması ise kilo vermeyi büyük oranda hızlandırıyor. Bu diyet ile beraber bir çok kişi gün içerisinde yeterli miktarda tüketemediği suyu vücuduna almaya başladığı için böbreklerin çalışmasında düzenlenme, vücutta bulunan toksinlerin atılması ve eklem sağlığının daha da gelişmesi gibi kilo vermenin yanında bir çok olumlu etki görmeye başlıyor.Bir çok kişi tarafından sadece su içilerek yapıldığı zannedilen bu diyet günde 2 litre su ve diğer sıvı gıdalar ile yapılıyor. Doktor kontrolünde yapılması tavsiye edilen bu diyette suyun yanında tüketilen diğer sıvıların vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi oldukça önemlidir. Kan basıncının düşmemesi ve vücut için gerekli olan besin ögelerinin alınması bu diyetin en kritik noktasıdır. Besin değeri yüksek olan papaya, muz domates, marul, süt gibi gıdaların diyete eklenmesi diyetisyenler tarafından tavsiye edilmektedir.