01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-0
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
0-173'
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
0-1
01 Kasım
Cremonese-Juventus
1-290'
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-0
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
3-072'
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
3-2
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
2-076'
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-1
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
3-0
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
4-0
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-1

Stoilov: "Kimsenin gözünün yaşına bakmam"

Gençlerbirliği galibiyetinin ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takım içi rekabeti artırmaları gerektiğini vurguladı.

calendar 01 Kasım 2025 23:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, takımda rekabeti artırmaları gerektiğini vurgulayarak, "Yeni yıla kadar maksimum puanı toplamak istiyoruz." dedi.
 
Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, deplasmanda kaybettikleri 2 maçın ardından bugün aldıkları 3 puanın çok değerli olduğunu söyledi.
 
İlk golden sonra goller bulup maçı koparabileceklerini vurgulayan Stoilov, "İkinci yarıda aynı zamanda yakaladığımız kontrataklar oldu ama forvet oyuncularımız maalesef değerlendiremediler. Maçın sonlarına doğru da rakibimizin baskısı oldu. Gençlerbirliği aynı zamanda iyi bir takım. Tabi ki biliyoruz şu anda takımda arttırmamız gereken bir rekabet ortamı var. Yeni yıla kadar maksimum puanı toplamak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Daha sonra da bu takımdaki rekabeti arttırmak için gerekli adımları atacağız." diye konuştu.
 
Olaitan'ın oyuna girdikten sonra takım performansından düşüş olup olmadığına ilişkin soruya Stoilov, şöyle cevap verdi:
 
"Olaitan'dan çok fazla beklentimiz var. Bugün maça girdiğinden itibaren bir amatör oyuncu gibi gördük onu sahada. Bunu bir an önce benim çözmen gerekiyor. Bu sorun aslında daha önce başlayan bir sorun. Milli takımı Göztepe'den daha fazla düşündü kendisi. Benim bunu bir an önce çözmem gerekiyor. Bunun başka bir yolu kesinlikle yok. Çünkü baktığınızda 1,5-2 ay önce çok yüksek seviye oynayan bir oyuncu var ama şimdi bir amatör oyuncu gibi sahada oynuyor. Bunu kesinlikle çözmem gerekiyor. Sabra sakatlığı vardı 1-2 antrenman yaptı ve bugün onu da oyuna aldık. Ön tarafta çok fazla elimizde seçenek yok. Burada biraz önce belirttiğim gibi rekabeti kesinlikle arttırmamız gerekiyor ama Olaitanla ilgili olarak bir kez daha söylüyorum. Kesinlikle benim istediğim gibi kulübümüzün, taraftarlarımızın istediği gibi oynaması gerek. Bunun başka bir yolu yok. Ben kimsenin gözünün yaşına kesinlikle bakmam. Bunun benim için başka yolu kesinlikle yok. Bu konuda oldukça netim."
 
Stanimir Stoilov, üretici oyunculara ihtiyaçları olduğunu, Romulo gibi bir oyuncuyu getirmek için her şeyi yapacaklarını, rekabeti artıracak oyunculara ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
